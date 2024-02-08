Економіка

14:12 08.02.2024

НБУ напрацьовує компромісне рішення щодо обмежень карткових переказів - Рожкова

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НБУ напрацьовує компромісне рішення щодо обмежень карткових переказів - Рожкова

Національний банк України (НБУ) напрацьовує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування, після чого обговорюватиме його з профільним комітетом Верховної Ради (ВР), повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в четвер.

"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб... обмежень щодо розпорядження... власними коштами, це дуже сенсативна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", - сказала вона на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" в Києві.

"Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей", - додала заступниця голови.

За її словами, проблема тіньових платежів справді актуальна. Рожкова зазначила, що це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".

"Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", - резюмувала Рожкова.

Теги: #нбу #перекази #рожкова

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