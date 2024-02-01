Rauta виконує функції служби замовника в реалізації проєкту бізнес-центру на Контрактовій площі

Інженерно-будівельна компанія Rauta розпочинає реалізацію проєкту бізнес-центру на столичному Подолі, цей об'єкт стане першим, у якому Rauta виконує функції служби замовника, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Послуга служба замовника є новою в пропозиції Rauta, проте компанія вже має в портфоліо кілька проєктів, у яких виконує роботи, що дають змогу зводити будівлі "під ключ", - повідомив власник компанії Андрій Озейчук.

Виконання функцій служби замовника будівництва охоплює супровід на передпроєктній стадії, розроблення проєктно-кошторисної документації, її експертизу, вибір генерального підрядника, отримання дозволу на будівництво, підготовчі роботи на будмайданчику, саме будівництво об'єкта, будівництво та підключення зовнішніх інженерних мереж, введення в експлуатацію.

У Rauta уточнили, що бізнес-центр площею близько 3 тис. кв. м будують для міжнародної IT-компанії в історичному центрі Києва, на Контрактовій площі, 10б.

Інженерно-будівельна компанія Rauta - провідний постачальник надійних будівельних рішень в Україні та країнах Європейського Союзу.

Згідно з даними Опендатабот, в Україні ТОВ "Раута груп" зареєстровано 2014 року, статутний капітал 388 тис. грн, дохід за 2022 рік 102 млн 396 тис. грн.