Кількість автомобілів у ЄС зросла до 560 на тисячу осіб у 2022 році

Середня кількість легкових автомобілів у Європейському союзі 2022 року в розрахунку на 1 тис. населення становила 560, за даними статистичного управління ЄС.

За десять років цей показник зріс на 14,3% (з 490 машин у 2012 році).

Найбільша кількість автомобілів в Італії - 684 на 1 тис. осіб. Далі йдуть Люксембург (678), Фінляндія (661) і Кіпр (658).

Найнижчі показники спостерігаються в Латвії (414), Румунії (417) та Угорщині (424). При цьому Румунія та Угорщина входять до числа країн, які продемонстрували найшвидші темпи зростання кількості автомобілів за останнє десятиліття - на 86% і 41% відповідно, зазначається в повідомленні Євростату.

У 2022 році середня кількість сідельних тягачів (до яких прикріплюються напівпричепи) становила 4,8 на 1 тис. жителів ЄС. За десять років показник зріс більш ніж на 45% (з 3,3 машини у 2012 році).

Найвищі показники були зареєстровані в Литві (в середньому 17,3 вантажівки), за нею слідує Польща (12,9), Естонія (9,5), Угорщина (9,3) і Румунія (8,8).