Шмыгаль обсудил с премьером Польши создание еще 4 новых ПП между странами

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском создание еще четырех новых пунктов пропуска между странами.

"Наши правительства остаются преданными стремлению о развитии приграничной инфраструктуры и нашей логистики. Мы хотим внедрять совместные пограничные и таможенные контроли, обмен таможенными базами данных и продолжать модернизацию наших пунктов пропуска", - сказал Шмыгаль на брифинге с премьер-министром Польши Дональдом Туском в понедельник в Киеве.

По словам премьера, стороны также обсудили создание еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к существующим четырнадцати.