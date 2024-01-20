Економіка

13:46 20.01.2024

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

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Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Призначення судом першої інстанції 349 млн грн застави, що лише вдвічі менше від запитуваної Державним бюро розслідувань, але в 50 разів більше від нібито завданої шкоди, є свавіллям замість правосуддя та фактично безальтернативним арештом, заявляє голова і засновник ІК Concorde Capital Ігор Мазепа.

"349 млн грн. Можливо, для чиновника це і підйомна сума. Але для бізнесмена, вибачте, ні. Жоден бізнесмен у цій країні не зможе в короткі терміни зі свого бізнесу витягнути такі кошти. А більшість ніколи не зможе. Тобто ця застава - це фактично безальтернативний арешт", - написав Мазепа в суботу у Facebook.

За його словами, серед не-чиновників тільки у двох справах присуджували більші застави, але там і фігурували мільярдні суми.

Мазепа ще раз наголосив, що пов'язує такі жорсткі дії правоохоронців із тим, що відкрито висловлював свою думку з приводу того, що відбувається в країні, зокрема з приводу тиску на бізнес, і виступив одним з ініціаторів ініціативи "Маніфест 42" із захисту конституційного права на підприємництво та запровадження відповідальності чиновників за незаконні дії.

"Тільки сьогодні я усвідомив, що мені інкримінують створення якоїсь злочинної групи... Виходить, що ініціатива "Маніфест 42", навколо якої об'єдналися підприємці, котрі вимагають змін у підходах правоохоронців до бізнесу, і є тією "злочинною групою"? Це, напевно, збіг, що за неповний місяць правоохоронці вже прийшли до двох активних маніфестантів?" - зазначив заарештований бізнесмен.

Він наголосив, що ініціатори "Маніфесту 42" не висували жодних політичних гасел і вимог, не йдуть наперекір владі і закликав владу не робити з них дисидентів, а разом працювати на процвітання України. Мазепа висловив упевненість, що правда переможе.

Як повідомлялося, 18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких розташовано гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташовано котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за подібною справою щодо понад 7 га по сусідству було висунуто 8 підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР зазначало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Теги: #мазепа #concorde_capital

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