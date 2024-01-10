Економіка

11:05 10.01.2024

Скорочення розміру субсидій у ЖКГ не планується - Мінсоцполітики

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Скорочення розміру субсидій у ЖКГ не планується - Мінсоцполітики

Скорочення розміру субсидій на житлово-комунальне господарство в Україні не очікується, повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.

"Субсидія – найбільш живий інструмент соціальної підтримки, він дуже жваво реагує на зміну всіх показників. Після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що родина має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більш як 15% доходів витрачалися на комунальні послуги", - розповіла Марчак в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас вона зазначила, що субсидія також реагує і на зміну тарифів, і в разі будь-якої зміни витрат родини на ЖКГ субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати сім'ї.

"Загалом я хотіла б заспокоїти: точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", - пояснила Марчак.

Теги: #жкг #субсидії

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