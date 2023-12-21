Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

Міністерство фінансів вважає недоцільним іти на непопулярні заходи для фінансування державного бюджету у 2025 році, хоча і вважає 2025-й роком викликів і з позиції видатків, повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

"У нас більше визначеності у 2024 році. Є партнери, програма з Міжнародним валютним фондом. Ми чітко виконуємо зобов'язання. А 2025 рік - це рік викликів. Але зараз недостатньо інформації, чинників, які вказали б на те, що нам уже потрібно вживати заходів щодо мінімізації ризиків 2025 року. З початком нового року ми чітко зрозуміємо, що саме на нас очікує пізніше і як треба реагувати", - сказав Марченко в четвер, виступаючи під час презентації огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій.

Сценарій розвитку ситуації щодо пошуку фінансування у 2025 році значною мірою залежить від того, яким буде фінансування бюджетних потреб у 2024 році. А це, своєю чергою, буде зрозумілим у січні-лютому, пояснив очільник міністерства.

"Закручувати гайки" і вживати непопулярних заходів вже зараз - недоцільно і нерозумно... Основний сценарій - робота з ключовими партнерами щодо забезпечення ритмічного фінансування. Наголошую - ритмічного", - зазначив Марченко.

Гарантувати довгострокове фінансування дозволить програма Ukraine Facility, на яку Україна розраховує.

"Ми розраховуємо на отримання Ukraine Facility - це інструмент, який дозволить нам отримати довгострокову допомогу. Протягом року ми працюватимемо з партнерами щодо того, як забезпечити фінансування у 2025 році. Це непросто, тому що електоральні цикли зміщують акценти з України на інші, зокрема, внутрішні проблеми. Але ми працюємо. Тож є надії, що нам вдасться замістити одні джерела іншими", - сказав міністр.

Хоча ситуація з фінансуванням на 2025 рік видається складнішою, Мінфін має намір почекати до січня-лютого, коли буде зрозуміла картина щодо виділення міжнародної допомоги у 2024 році.

"Сподіваюся, у січні, може, наприкінці лютого, у нас буде чіткіша картина щодо фінансування (на 2024 рік – ІФ-У). У нас буде рішення щодо США, ЄС стосовно допомоги Україні. І на цій базі ми розумітимемо ситуацію на 2025 рік", - пояснив Сергій Марченко.

Потреба у зовнішній допомозі для забезпечення бюджетних потреб у 2024 році - $37 млрд, уточнив Марченко. Він додав, що ця цифра не включає потреб на програми розвитку.