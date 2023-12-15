На ЦСВЯП уже зберігаються 13 контейнерів із паливом із трьох АЕС - голова ДІЯРУ

На Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), дослідна експлуатація якого розпочалася 2023 року, вже розміщено 13 контейнерів із таким паливом, повідомив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

"У 2023 році експлуатуюча організація НАЕК "Енергоатом" фактично вже відпрацювала маршрути доставки палива на ЦСВЯП, уже здійснено рейси з трьох АЕС і на сьогодні вже 13 контейнерів з ВЯП зберігаються на його майданчику", - сказав він під час брифінгу в Медіа-центрі в Києві.

Коріков додав, що це руйнує монополію РФ на приймання ВЯП і робить поводження з ним безпечнішим завдяки застосуванню сучаснішого двобар'єрного пакування під час транспортування та зберігання, а також надає економічні переваги, оскільки не потрібно платити країні-агресору.

За його словами, наступним етапом є переведення ЦСВЯП із дослідної в промислову експлуатацію. Він пояснив, що дозвіл на дослідну експлуатацію діє протягом трьох років з моменту завантаження першої партії ВЯП, і тепер "Енергоатом" має понад 2,5 року, "щоб відпрацювати всі елементи технології, яка має бути здійснена на етапі дослідної експлуатації, і, відповідно, підготувати аналіз безпеки та подати заяву регулятору на переведення в промислову експлуатацію".

Очільник ДІЯРУ нагадав, що окремий дозвіл на етап введення в експлуатацію ЦСВЯП регулятор видав іще 2022 року.

ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, яке до 2021 року вивозили на зберігання та переробку до Росії, що коштувало Україні близько $200 млн щороку. Приймати паливо з цих АЕС ЦСВЯП мало з квітня 2022 року, але війна відкоригувала ці плани, і паливо зберігатиметься на самих станціях. У 2021-2022 році до РФ воно не вивозилося.

Будівництво ЦСВЯП, контракт на яке "Енергоатом" уклав з американською компанією Holtec International, стартувало у 2017 році.