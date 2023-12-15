Економіка

14:14 15.12.2023

На ЦСВЯП уже зберігаються 13 контейнерів із паливом із трьох АЕС - голова ДІЯРУ

2 хв читати
На ЦСВЯП уже зберігаються 13 контейнерів із паливом із трьох АЕС - голова ДІЯРУ

На Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), дослідна експлуатація якого розпочалася 2023 року, вже розміщено 13 контейнерів із таким паливом, повідомив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

"У 2023 році експлуатуюча організація НАЕК "Енергоатом" фактично вже відпрацювала маршрути доставки палива на ЦСВЯП, уже здійснено рейси з трьох АЕС і на сьогодні вже 13 контейнерів з ВЯП зберігаються на його майданчику", - сказав він під час брифінгу в Медіа-центрі в Києві.

Коріков додав, що це руйнує монополію РФ на приймання ВЯП і робить поводження з ним безпечнішим завдяки застосуванню сучаснішого двобар'єрного пакування під час транспортування та зберігання, а також надає економічні переваги, оскільки не потрібно платити країні-агресору.

За його словами, наступним етапом є переведення ЦСВЯП із дослідної в промислову експлуатацію. Він пояснив, що дозвіл на дослідну експлуатацію діє протягом трьох років з моменту завантаження першої партії ВЯП, і тепер "Енергоатом" має понад 2,5 року, "щоб відпрацювати всі елементи технології, яка має бути здійснена на етапі дослідної експлуатації, і, відповідно, підготувати аналіз безпеки та подати заяву регулятору на переведення в промислову експлуатацію".

Очільник ДІЯРУ нагадав, що окремий дозвіл на етап введення в експлуатацію ЦСВЯП регулятор видав іще 2022 року.

ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, яке до 2021 року вивозили на зберігання та переробку до Росії, що коштувало Україні близько $200 млн щороку. Приймати паливо з цих АЕС ЦСВЯП мало з квітня 2022 року, але війна відкоригувала ці плани, і паливо зберігатиметься на самих станціях. У 2021-2022 році до РФ воно не вивозилося.

Будівництво ЦСВЯП, контракт на яке "Енергоатом" уклав з американською компанією Holtec International, стартувало у 2017 році.

Теги: #контейнер #цсвяп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 17.11.2023
УЗ фіналізує договір закупівлі 1 тис. контейнерів

УЗ фіналізує договір закупівлі 1 тис. контейнерів

17:28 25.04.2022
"Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію ЦСВЯП

"Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію ЦСВЯП

13:23 19.04.2022
Прем'єр Польщі відкрив містечко для внутрішніх переселенців у Львові та анонсував будівництво таких самих навколо Києва

Прем'єр Польщі відкрив містечко для внутрішніх переселенців у Львові та анонсував будівництво таких самих навколо Києва

18:33 11.04.2022
"Енергоатом" після відновлення контролю над ЦСВЯП продовжить роботу з отримання дозволу від ДІЯРУ на його експлуатацію - глава компанії

"Енергоатом" після відновлення контролю над ЦСВЯП продовжить роботу з отримання дозволу від ДІЯРУ на його експлуатацію - глава компанії

11:43 11.01.2022
ДІЯРУ в січні планує інспекційне обстеження ЦСВЯП – голова інспекції

ДІЯРУ в січні планує інспекційне обстеження ЦСВЯП – голова інспекції

13:23 20.08.2021
"Енергоатом" повністю підготував ЦСВЯП до експлуатації, очікує дозволу ДІЯРУ найближчими днями - Котін

"Енергоатом" повністю підготував ЦСВЯП до експлуатації, очікує дозволу ДІЯРУ найближчими днями - Котін

10:05 30.07.2021
Галущенко: Будівництво залізничної колії "Вільча-Янів" дасть змогу Україні щорічно заощаджувати $200 млн

Галущенко: Будівництво залізничної колії "Вільча-Янів" дасть змогу Україні щорічно заощаджувати $200 млн

09:46 30.07.2021
ЦСВЯП запустять до Дня Незалежності - міністр енергетики

ЦСВЯП запустять до Дня Незалежності - міністр енергетики

19:37 22.06.2021
Прямий вантажний потяг Китай-Європа з Гуанчжоу прибув до Одеської області

Прямий вантажний потяг Китай-Європа з Гуанчжоу прибув до Одеської області

13:15 16.01.2021
Перевезення контейнерів територією України в 2020 році зросли майже на 11% - "УЗ"

Перевезення контейнерів територією України в 2020 році зросли майже на 11% - "УЗ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік

"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

Туристична галузь є стратегічно важливою для відновлення України

Іпотечне кредитування активізувалося в регіонах

Кількість РРО зросла на 41,1% у жовтні-листопаді до січня-вересня 2023 р. - Гетманцев

Шмигаль: Фіндопомога партнерів дає змогу забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати внутрішні ресурси на потреби армії

До теми фіндопомоги Україні лідери країн ЄС повернуться на початку 2024 р.

Британія вводить нові обмеження на постачання РФ товарів подвійного призначення, забороняє імпорт деяких металів

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік

Низка аграрних асоціацій просить президента знайти компроміс щодо ринку землі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА