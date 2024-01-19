Holtec назвала відкриття Україною ЦСВЯП надзвичайно важливим досягненням у 2023 році

Американська компанія Holtec International у своєму щорічному звіті назвала відкриття Україною у 2023 році Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) надзвичайно важливим досягненням.

"ЦСВЯП є надзвичайно важливим досягненням для України, яке має вирішальне значення для подальшої експлуатації ядерних енергоблоків країни для її енергетичної безпеки та незалежності", - повідомляється у звіті на сайті компанії.

На її думку, цей об'єкт ліквідував залежність України у зберіганні відпрацьованого ядерного палива від "недоброзичливого сусіда", яке ще досі зберігалася, незважаючи на здобуття незалежності країною 1991 року.

Там акцентували увагу на тому, що енергетикам України на чолі з главою Міненерго Германом Галущенком і главою НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним вдалося цього домогтися в умовах безперервних повітряних атак.

У компанії також зазначили, що ЦСВЯП, яке є першим у світі сухим сховищем, оснащене кількома запатентованими конструкціями Holtec, які роблять об'єкт практично неприступним для природних і техногенних загроз.

Як повідомлялося з посиланням на главу Держатомрегулювання Олега Корікова, на ЦСВЯП, дослідна експлуатація якого розпочалася 2023 року, вже розміщено 13 контейнерів із паливом, здійснено рейси з трьох підконтрольних Україні АЕС.

ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської АЕС, яке до 2021 року вивозили на зберігання й переробку до Росію, що коштувало Україні близько $200 млн щорічно. Приймати паливо з цих АЕС ЦСВЯП мав із квітня 2022 року, але війна відкоригувала ці плани, і паливо до 2023 року зберігалося на самих станціях. У 2021-2022 році в РФ воно не вивозилося.

Будівництво ЦСВЯП, контракт на яке "Енергоатом" уклав з американською компанією Holtec International, стартувало 2017 року.