Мінвідновлення докладає зусиль для розблокування всіх ПП на кордоні та збереження угоди про лібералізацію перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) докладає зусиль для розблокування всіх пунктів пропуску (ПП) на українсько-польському кордоні та збереження угоди про лібералізацію перевезень, заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі єдиного національного марафону в понеділок.

"Сьогодні я не хочу ще анонсувати будь-які рішення щодо завтра, оскільки хочемо дочекатися офіційних документів. І щойно ми їх побачимо - офіційні заяви чи документи, - тоді будемо про це говорити. Безумовно, комунікації йдуть, ми сподіваємося на вирішення ситуації... Ми робитимемо все, щоб розблокувати всі пункти пропуску", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи будуть у вівторок розблоковані інші ПП на кордоні, зокрема "Рава-Руська - Гребенне".

Деркач підтвердив, що найбільший ПП на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" розблоковано в понеділок завдяки рішенню голови місцевої громади (гміни), який раніше дозволив проведення протесту.

"Є рішення голови громади Дорогуська - це місто, в якому розташований пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Саме цей голова громади, який дав дозвіл на проведення протесту, скасував це рішення, і сьогодні у нас із 14:00 фактично розблоковано пункт пропуску", - сказав він.

За словами заступника міністра, голова громади Дорогуська погодився, що кордон потрібно розблокувати, оскільки там "уже фактично небезпечно перебувати людям". Також на його думку вплинули факти порушень, про які заявляла українська сторона.

"Ми відправили кілька листів місцевій владі та уряду Польщі, в яких описувалися порушення, зокрема що протестувальники не пропускають небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу", - пояснив Деркач.

Заступник міністра зазначив, що як наступний крок Україна відстоюватиме необхідність збереження чинності угоди про лібералізацію перевезень.

"Ми не бачимо критичних проблем, які українські перевізники створювали б на ринку Польщі, або створення якоїсь нездорової конкуренції. У нас для цього є підтвердження, і це також підтверджують й інші країни Євросоюзу, які не бачать проблем в угоді про лібералізацію. Тому разом із цими країнами ми відстоюватимемо позицію, щоб зберегти угоду чинною і не повертатися до режиму видачі дозволів", - сказав Деркач.

Раніше повідомлялося, що блокада польськими перевізниками пункту пропуску (ПП) "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною завершилася.

Через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений із війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого. Водночас українська сторона сподівається на розблокування кордону після приходу до влади в Польщі нового уряду під керівництвом Дональда Туска.

До польських перевізників після попереджувальної акції в листопаді з 1 грудня приєдналися словацькі, заблокувавши єдиний ПП на кордоні з Україною. Увечері 4 грудня вони припинили протест, проте сьогодні, 11 грудня відновили.