Економіка

19:04 04.12.2023

"Метінвест" передав диверсійно-штурмовій групі "Ведмеді" партію сучасного обладнання

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"Метінвест" передав диверсійно-штурмовій групі "Ведмеді" партію сучасного обладнання

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала бійцям диверсійно-штурмової групи "Ведмеді" радіостанції та тепловізор.

Згідно з пресрелізом, нещодавно бійці групи "Ведмеді" отримали десяток радіостанцій і сучасний тепловізійний приціл від "Метінвесту".

При цьому наголошується, що головна перевага обладнання - великий робочий ресурс, компактність і стійкість до погодних умов. Раніше "Ведмедям" передавали партію військового одягу та взуття, бронежилети, а також тепловізійні приціли.

"Цей тепловізійний приціл - ідеальний для нашої роботи. Він має далекомір та метеостанцію, які допомагають ефективніше нищити ворога. А радіостанції посилять наш зв’язок", - пояснив снайпер ДШГ "Ведмеді".

Окрім "Ведмедів", допомогу також отримали бійці 36-ї бригади, яка наразі бере участь у боях на херсонському напрямку. Захисники отримали від компанії 20 гумових човнів. Вони допоможуть силам оборони у форсуванні Дніпра та пришвидшать деокупацію лівого берега Херсона.

"Ми маємо постійно допомагати українським захисникам, маємо надавати максимально все, чого вони потребують. З нашою підтримкою вони можуть виконати ще більше бойових завдань та ще швидше досягати нашої спільної мети – повернення миру в Україну", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #метінвест #військова_допомога

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