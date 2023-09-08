Економіка

12:33 08.09.2023

Внутрішній туризм підтримують 45% опитаних українців - ДАРТ

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Внутрішній туризм підтримують 45% опитаних українців - ДАРТ

Понад 45% опитаних українців подорожували країною з туристичною метою з моменту повномасштабного вторгнення, повідомила пресслужба Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ) на своїй фейсбук-сторінці.

Згідно з дослідженням, проведеним ДАРТ у партнерстві з проєктом UNICEF U-Report Ukraine, за останні півтора року 26% опитаних подорожували регіонами країни 1-2 рази, 12% - 3-5 разів. Понад п'ять разів подорожували Україною 7% респондентів.

Водночас голова ГАРТ Мар'яна Олеськів, слова якої наведено в повідомленні, зазначила, що внутрішній туризм за час повномасштабного вторгнення став тією основою, завдяки якій тримається туристична галузь країни загалом.

"Подорожі Україною сьогодні - це не лише спосіб відпочинку, а й засіб фізичного відновлення та психологічного розвантаження - як для наших захисників та їхніх родин, так і для цивільних. А ще це спосіб підтримати економіку країни, яка сьогодні працює винятково на нашу оборону", - зазначила голова ДАРТ.

Згідно з онлайн-опитуванням, 21% зазначили, що, подорожуючи, вони підтримують економіку країни, у 23% українців ставлення до поїздок під час війни не змінилося, а 21% мандрівників повідомили, що уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку.

Найактивніше українці подорожують влітку - 48% опитаних. Навесні мандрують лише 4%, восени майже 3%, взимку лише 2%.

Більшість опитаних - 56% - заявили, що вибір сезону для подорожей залежить насамперед від часу відпустки чи канікул. 22% відповіли, що на вибір впливає ціна; погодні умови мають значення також для 22% опитаних.

Більше половини опитаних (54%) віддають перевагу міському туризму та пішим прогулянкам. Екскурсії до історичних пам'яток та музеїв обирають 28% українців. 23% присвячують свій час відпочинку на пляжі. Подієвий туризм користується популярністю також у 23% респондентів. Трохи менше - 22% - люблять подорожувати країною заради вивчення гастрономічних спеціалітетів у регіонах.

Активний відпочинок обирають 16%, екотуризм - 11%, рекреаційний туризм - 9% українців.

В онлайн-опитуванні про подорожі Україною під час війни узяли участь понад 5 тис. респондентів віком від 14 до 34 років.

 

Теги: #туризм #дарт

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