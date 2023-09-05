Економіка

12:16 05.09.2023

Основні енергокомпанії до початку ОЗП, найімовірніше, матимуть високий ступінь готовності до нього - заступник глави ОП

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Основні енергокомпанії до початку ОЗП, найімовірніше, матимуть високий ступінь готовності до нього - заступник глави ОП

Ступінь готовності основних енергокомпаній - "Енергоатому", "Центренерго", "Укренерго", ДТЕК - до проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр. станом на зараз різний, але в Офісі президента (ОП) розраховують, що на початок ОЗП він буде високим у всіх, зазначив заступник глави ОП Ростислав Шурма.

"Можу сказати, що рівень готовності різний, залежно від структури. Є високий і хороший рівень готовності, є поганий, а є компанії, де станом на зараз не найкраща ситуація, але розпочались активні роботи, і є 90-відсоткова впевненість, що до початку опалювального сезону буде доволі висока готовність", - сказав він в інтерв'ю Forbes Ukraine, оприлюдненому у вівторок.

Відповідаючи на окреме запитання про готовність енергохолдингу "ДТЕК" як приватного гравця, він зазначив, що "є відчуття, що вони непогано готові".

Водночас Шурма звернув увагу, що оцінити реальну готовність можна лише після глибокої інструментальної діагностики, яку, на його думку, інституційно наразі ані держава, ані профільні інституції, як-от Держенергонагляд, не здатні зробити.

Він висловив переконання, що потрібно розвивати Держенергонагляд, щоб було створено систему контролю "з нормальною системою діагностики".

Крім того, Шурма наголосив, що для підтримки енергосектору держава має скористатися всіма наявними інструментами, зокрема й таким, як урядова програма пільгового кредитування "5-7-9". Він зазначив, що отримання кредитів великими компаніями - це вже питання моралі.

"Чи ти невелика біокотельня і хочеш взяти кредит, щоб постачати тепло на свій населений пункт, чи ти велика компанія з прибутками в мільярди гривень. З реальними прибутками, бо зі звітністю та бухгалтерією завжди можна маніпулювати. І ти будеш просити в держави допомогу ще на якісь десятки мільйонів", - сказав Шурма.

Як повідомлялося, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середині липня генеральний директор компанії Ільдар Салєєв заявив, що компанія "ДТЕК Енерго" подала заявки в державні банки та розраховує отримати приблизно 5 млрд грн за аналогом урядової програми пільгового кредитування "5-7-9" для відновлення ТЕЦ і ТЕС після обстрілів РФ.

Теги: #шурма

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