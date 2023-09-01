Економіка

13:29 01.09.2023

"Укроборонпром" почне кадрові призначення і закупівлі на Prozzoro в рамках антикорупційної стратегії

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"Укроборонпром" почне кадрові призначення і закупівлі на Prozzoro в рамках антикорупційної стратегії

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП, правонаступник держконцерну "Укроборонпром") затвердило Стратегію запобігання виявленню та протидії корупції на 2023-2024 роки, в межах якої буде розблоковано процес кадрових призначень і почнуться консолідовані закупівлі товарів невійськового призначення на Prozorro.

"Розробили стратегію, погодили в НАЗК (Національному агентстві запобігання корупції). Дуже вдячні всім, хто долучився до створення. Майже всі рекомендації, які були надані, ми врахували в новій редакції стратегії", - повідомив гендиректор УОП Герман Сметанін на презентації стратегії в п'ятницю.

Він уточнив, що документ було затверджено згідно з його наказом 26 серпня. У рамках реалізації положень документа почне роботу комісія, уповноважена рекомендувати керівників підприємств УОП і співробітників для адміністративної структури компанії, що надасть змогу розблокувати процес кадрових призначень.

"Минає другий місяць після мого призначення, і я ще не підписав жодного контракту з призначення керівників", - пояснив Сметанін.

За його словами, до складу комісії увійдуть представники Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпрому, представники комітету оборони і безпеки, посольств, громадські організації.

"Конкурси будуть відкритими для того, щоб ні в кого не було навіть думки про те, що будуть якісь сірі зони для призначення керівників", - наголосив Сметанін, зазначивши, що вже підписано наказ про проведення конкурсного відбору для керівників перших п'яти підприємств УОП.

У межах стратегії компанія планує розпочати консолідовані закупівлі всього необхідного підприємствам, які входять до її складу, на Prozorro.

"Закупівлі, які не стосуються виробничої діяльності, ремонту, модернізації техніки, будуть здійснюватися централізовано. Не будемо цього робити для позицій військового спрямування, запчастин виключно з міркувань безпеки", - заявив Сметанін.

Він уточнив, що найближчим часом УОП планує провести консолідовані закупівлі природного газу для потреб своїх підприємств.

Голова НАЗК Олександр Новіков на презентації зазначив, що ініціатива розроблення та реалізація стратегії походила від УОП, хоча Верховна Рада, затверджуючи Державну антикорупційну стратегію на 2022-2025 роки, дозволила Міністерству оборони, Мінстратегпрому та "Укроборонпрому" реалізовувати антикорупційні заходи через шість місяців після завершення війни.

"Я вражений тим, що Міноборони, Мінстратегпром, "Укроборонпром" всупереч тому, що могли б цим не займатися, показують приклад і важливість антикорупційних програм і реалізації принципів доброчесності іншим органам влади і співробітникам підприємств", - заявив Новіков.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" заощадив майже 50 млн грн при спільній закупівлі електроенергії в системі Prozorro для близько 60 своїх підприємств у державного енерготрейдера АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ").

Теги: #укроборонпром

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