Економіка

15:54 07.08.2023

Mandra Glampings відкрив п'яту локацію мережі - Glamping Lavandiia в Одеській області

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Mandra Glampings відкрив п'яту локацію мережі - Glamping Lavandiia в Одеській області

В Одеській області розпочав роботу глемпінг Mandra Lavandiia, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Ribas Hotels Group, керуючій мережі Mandra Glampings.

Новий проєкт став п'ятим у мережі Mandra Glampings. Mandra Lavandiia розташована на ділянці 12 га серед лавандового поля в селі Протопопівка, на березі Хаджибейського лиману, за 30 хвилин від центру Одеси.

Співзасновник мережі Mandra Glampings Сергій Боєв повідомив агентству, що реалізація проєкту тривала 3,5 місяця і обійшлася в $271 тис.

"З огляду на те, що глемпінг розташований на березі Хаджибейського лиману, у проєкті було використано нову архітектурну форму - мушлю. Інтер'єр виконано у світлих тонах із м'якими і згладженими лініями", - повідомив Боєв.

Наразі доступні до бронювання 5 глемпів площею 36 кв. м кожен, з видом на лавандове поле і лиман. Для комфорту гостей на терасі кожного глемпа є парасолька, столик і два шезлонги. Наступного року в Mandra Lavandiia планують додати ще 5-10 глемпів.

Інфраструктура Mandra Lavandiia включає три лазні з панорамним видом на лиман, басейн, перголи, майданчик для йоги, дитячий майданчик, оренду сап-бордів, байдарок і квадроциклів.

Як повідомив Боєв, Mandra Glampings планує і далі розширювати мережу, пропонуючи франшизи.

Mandra Glampings стартувала з 2020 року, відкривши глемпінг у Затоці. З 2020 року запущено франшизу формату (паушальний внесок $20 тис., роялті 8% від обігу). Наразі в мережі, плюс до Lavandiia, працюють об'єкти в Хустському районі Закарпатської області, у Каневі Черкаської області; тимчасово зупинено експлуатацію глемпів у Затоці Одеської області та Новій Каховці Херсонської області.

У перспективі пропозиція компанії на українському ринку глемпінгів становитиме 300-500 номерів або 30 об'єктів. Деякі планують побудувати у форматі цілорічних великих комплексів із розвиненою інфраструктурою.

У мережі розглядають такі напрямки, як Київ і область (тут може бути до 50 глемпів), Карпати (100-150 глемпів), Волинь, Чернівецьку, Хмельницьку та Вінницьку області.

"Ми вважаємо, що потенціал глемпінгового формату в Україні становить ще 1000+ глемпів, а це щонайменше 100 комплексів із розрахунку 10 номерів у кожному", - повідомив засновник компанії Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Ribas Hotels Group працює на ринку з 2014 року. У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.

Теги: #ribas_hotels_group #mandra_lavandiia

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