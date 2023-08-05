Економіка

15:12 05.08.2023

НБУ трохи знизив прогноз зростання адміністративно регульованих цін на 2023-2024 рр.

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НБУ трохи знизив прогноз зростання адміністративно регульованих цін на 2023-2024 рр.

Зростання адміністративно регульованих цін цього і наступного року залишиться на рівні близько 15%, прогнозує Національний банк України в серпневому інфляційному звіті, тоді як кварталом раніше він припускав прискорення їхнього зростання наступного року до 23,6%.

"Мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ надалі стримує інфляцію, однак необхідність їхнього підвищення буде вагомим проінфляційним чинником після війни", - вказав НБУ, який у новому прогнозі відклав завершення активних бойових дій на півроку - до середини 2024 року.

За його оцінками, річні темпи зростання адміністративно регульованих цін за підсумками червня знизилися до 12,5% з 15,3% на початок року навіть попри дещо більше, ніж очікував Нацбанк, підвищення тарифів на електроенергію для населення.

"Через зменшення тиску з боку виробничих витрат і стриманого попиту сповільнилося зростання вартості алкогольних напоїв, ліків, хліба, транспортних послуг. Темпи подорожчання тютюнових виробів зменшилися, що відображало вплив курсового чинника та, ймовірно, тиск з боку тіньової пропозиції", - пояснили експерти центробанку.

Згідно з оновленими прогнозами НБУ, цьогоріч адміністративно регульовані ціни збільшаться на 14,4%, наступного року - до 15,5%: насамперед у зв'язку з подальшим здорожчанням тютюнової продукції (через підвищення акцизів) та окремих послуг ЖКГ.

"На прогнозному горизонті адміністративна інфляція залишатиметься високою", - водночас наголосив Нацбанк, очікуючи на її прискорення до 18,8% 2025 року на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів ЖКГ та об'єктивної необхідності їх підвищення.

"З огляду на високу соціальну значущість цього питання, очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме впродовж кількох років разом із розширенням соціальної підтримки", - додав фінрегулятор.

Щодо номінальної заробітної плати, Нацбанк знизив прогноз зростання її цьогоріч до 19,6% з 21,9% (тут і далі в середньому за період), однак з урахуванням зниження прогнозу середньорічної інфляції з 17,1% до 14,7%, покращив оцінку реальної заробітної з 3,7% до 3,9% після зниження її торік на 11,4%.

Наступного року НБУ очікує зростання реальної зарплати на 5,2%, у 2025 - на 5,4%.

Водночас в оновленому прогнозі Нацбанк дещо погіршив оцінку безробіття - до 19,3% цьогоріч і 16,9% наступного року, тоді як кварталом раніше його оцінки були трохи оптимістичнішими - відповідно 18,3% і 16,5%.

Теги: #нбу #инфляция

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