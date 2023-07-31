Економіка

15:30 31.07.2023

"Метінвест" передав військовим 875 "Старлінків", систем зв'язку та рацій

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"Метінвест" передав військовим 875 "Старлінків", систем зв'язку та рацій

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала українським захисникам 875 "Старлінків", систем зв'язку і рацій.

Згідно з пресрелізом, група передала на фронт техніку для забезпечення надійного зв'язку та побудови мереж комунікацій, уся допомога надається безкоштовно.

При цьому наголошується, що сучасне спорядження на фронті дає захисникам України значну перевагу над ворогом. Зокрема, на передовій дуже важливо залишатися на зв'язку. Це правило зазвичай допомагає не лише у виконанні бойового завдання, а й у порятунку життів.

І уточнюється, що від початку повномасштабної війни українські захисники отримали від "Метінвесту" 405 командирських і автомобільних радіостанцій, 40 систем зв'язку для бронетранспортерів М113, 30 ретрансляторів, 50 "Старлінків" і 350 антен.

Цього року одну з найбільших партій допомоги "Метінвест" відвантажив бійцям 3 окремої штурмової бригади ЗСУ - це 100 командирських радіостанцій і таку саму кількість автомобільних, понад 200 антен, роутерів і ретрансляторів. Також захисникам передали більше ніж 100 зарядних станцій EcoFlow та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів. Загальна вартість наданого сягає понад 20 млн грн.

Усе це приладдя дасть змогу побудувати надійну лінію зв'язку на передовій і підвищити координацію військових під час виконання оперативних завдань. Деякі позиції були дефіцитними на вітчизняному ринку, і щоб задовольнити потреби військових, представники "Метінвесту" виходили на зарубіжних постачальників зі США та Європи.

"У польових умовах наявність зв'язку та зарядних станцій - запорука безперебійної передачі інформації на всіх рівнях, зокрема між підрозділами. Сучасна техніка допомагає робити їхні дії скоординованими та чіткими. Ми підтримуватимемо ЗСУ й надалі - до самої перемоги. Це принципова позиція Ріната Ахметова, саме на цьому будується діяльність "Сталевого фронту" та "Метінвесту", - наголосив керівник проєктного офісу генерального директора групи Олександр Водовіз, якого цитує пресслужба.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення "Метінвест" спрямував на підтримку української армії понад 2 млрд грн. Зокрема, бійці отримали понад 1500 БПЛА і близько 2000 одиниць високоточної військової оптики - тепловізорів, біноклів і прицілів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #метінвест #військова_допомога

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