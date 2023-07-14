Економіка

18:12 14.07.2023

Приймання валюти на інкасо здійснюють сім банків - ЗМІ

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Приймання валюти на інкасо здійснюють сім банків - ЗМІ

Сім банків із 65, що працюють на ринку, наразі надають послугу з приймання зношеної іноземної валюти на інкасо, повідомило видання "Мінфін" із посиланням на відповідь Національного банку України на запит і результати телефонного опитування.

Зазначено, що в Райффайзен Банку комісія за інкасо становить 10% від суми, у ПУМБ - 12%, в Акордбанку, Першому інвестиційному банку та Кредобанку (не менше ніж 350 грн) - 15%, в Укрексімбанку - 20%, у МТБ Банку - 50% від суми.

Щодо термінів інкасо в ПУМБ і Райффайзені відповіли, що, "як правило, йдеться про кілька тижнів".

Видання додало, що деякі банки, наприклад Кредобанк, висувають додаткові умови - відкриття рахунку.

У державному Укрексімбанку менеджер повідомив, що кілька днів тому фінустанова тимчасово призупинила приймання старої інвалюти на інкасо, проте запевнив: послугу буде відновлено протягом кількох днів.

Крім цього, за інформацією Нацбанку, незабаром таку послугу планують запровадити найбільші на ринку державний ПриватБанк і Ощадбанк.

Теги: #валюта #інкасо

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