Економіка

20:28 12.07.2023

Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік

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Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік

Україна зможе за 10 років після закінчення війни наростити виробництво агропродукції до 200 млн тонн і годувати 600 млн осіб на планеті щорічно, але для цього потрібно мати в обробітку всі 32 млн га землі, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, представляючи Стратегію розвитку українського АПК.

"Наші цілі: забезпечувати 600 млн людей на планеті харчовими продуктами, розвивати політику імпортзаміщення і до 90% споживати власну агропродукцію, підвищити конкуренцію в секторі переробки і, відповідно, переробляти 50% врожаю, розвивати ринок біометану, здобути інвестиційний портфель у $57 млн, є абсолютно реальними, але для цього нам потрібна інша точка відліку", - наводить пресслужба Мінагрополітики його виступ на конференції "Від візії до майбутнього України: початок постійного діалогу держави та бізнесу", що відбулася в Києві в середу.

Він наголосив, що багато країн відчувають дефіцитів продуктів, при цьому йдеться про 350 млн осіб і населення планети продовжує збільшуватися. При цьому кліматичні умови змінюються не в кращий бік для агросектору. Водночас агропотенціал України значний і може зростати, зазначив заступник міністра. Однак, щоб підвищити виробництво агропродукції, Україні потрібно робити акцент на автоматизації та цифровізації всіх сільгосппроцесів, вважає Висоцький.

Теги: #апк #стратегия

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