Президія МТСБУ ухвалила рішення призначити Олександра Берназюка гендиректором Бюро

Президія Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) 12 липня 2023 року затвердила рішення загальних зборів Бюро і ухвалила рішення про призначення Олександра Берназюка генеральним директором Бюро, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" учасник засідання.

Тепер рішення про призначення буде передано на узгодження Координаційної ради МТСБУ, обов'язки якої наразі виконує Національний банк України.

Як повідомлялося, загальні збори членів МТСБУ 28 червня 2023 року більшістю голосів обрали Олександра Берназюка генеральним директором Бюро.

Олександр Берназюк з 2013 року був власником СК "ПСК-Захід" (Київ), яку в липні 2017 року продали і вона змінила назву на СК "Ю.Ес.Ай". З 2017 року займався підприємницькою, адвокатською діяльністю, заснував проєкти в ІТ-сфері, пов'язані з юриспруденцією та автоматизацією страхової діяльності.

Повноваження гендиректора МТСБУ Володимира Шевченка було припинено 10 квітня 2023 року, а виконання обов'язків тимчасово покладено на Олену Ковальову - фінансового директора-головного бухгалтера Бюро.