Економіка

18:06 30.06.2023

Кабмін схвалив законопроєкт про виплату пенсій громадянам з окупованих територій і тим, хто проживає за кордоном

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Кабмін схвалив законопроєкт про виплату пенсій громадянам з окупованих територій і тим, хто проживає за кордоном

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, ця законодавча ініціатива має врегулювати такі питання: виплати пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію; виплата пенсій особам, які тимчасово проживають за межами України.

Зокрема для громадян з окупованих територій передбачено, що виплата української пенсії здійснюється за умови неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

"Оскільки обмін інформацією між Україною та Росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Водночас громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплату пенсії здійснюватимуть на поточні рахунки, відкриті в українських банках, при цьому таким особам потрібно до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

"Передбачено, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено. Перший спосіб – за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Другий спосіб – посвідчення місця проживання консульською посадовою особою", - підсумували в міністерстві.

Теги: #пенсії

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