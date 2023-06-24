Економіка

16:39 24.06.2023

"Сентравіс" у неділю запустить власну водну інфраструктуру, незалежну від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

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"Сентравіс" у неділю запустить власну водну інфраструктуру, незалежну від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), що входить до холдингу Centravis Ltd., продовжує стабільну роботу основного виробництва в Нікополі (Дніпропетровська обл.) після підриву греблі Каховської ГЕС, завершуючи створення власної водної інфраструктури.

"Сентравіс" продовжує свою роботу. Усе обладнання працює безвідмовно. Ми були повністю забезпечені водою весь тиждень. І цієї неділі ми запускаємо систему, яка дасть нам змогу бути повністю незалежними від коливань води в річці Дніпро. Це слугує додатковим запобіжним заходом, щоб повністю знизити будь-які майбутні ризики, пов'язані з водопостачанням", - написав директор з продажу компанії Артем Атанасов у листі клієнтам.

І додав, що введення в експлуатацію власної водної інфраструктури дасть змогу з наступного місяця "Сентравісу" надавати воду більшій кількості людей, замість того, щоб використовувати її виключно для свого виробництва.

Він додав, що команда логістики постійно працює над гарантуванням безпеки та оперативною доставкою готової продукції споживачам. Крім того, офіси продажу компанії за кордоном залишаються відкритими та доступними до запитів клієнтів.

Директор з продажу також повідомив, що минулого тижня в Ужгороді зібралася Рада директорів холдингу, були колеги зі США, Швейцарії та Німеччини, які мали на меті відвідати нове виробництво в Ужгороді та підтримати команду.

"Сентравіс" заснований 2000 року, входить до десятка найбільших виробників безшовних нержавіючих труб у світі. Його основні виробничі потужності розташовані в Нікополі (Дніпропетровська обл.). На підприємстві працює понад 1400 осіб.

Компанія співпрацює з такими компаніями, як BMW, Volkswagen, General Motors, BentelerAutomotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC. Географія поставок перевищує 50 країн світу.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", сервісних і торгових компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени сім'ї Атанасових. У власності Centravis Ltd. перебуває 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".

Теги: #каховська_гес #сентравіс

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