Економіка

16:38 18.06.2023

"Сентравіс" займається створенням власної водної інфраструктури, незалежної від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

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"Сентравіс" займається створенням власної водної інфраструктури, незалежної від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), що входить до холдингу Centravis Ltd., продовжує стабільну роботу основного виробництва в Нікополі (Дніпропетровська обл.) після підриву греблі Каховської ГЕС, займаючись створенням власної водної інфраструктури.

"Україна продовжує чинити спротив рашистам. Українці наполегливо борються з наслідками підриву греблі. Внаслідок цього терористичного акту, вчиненого росіянами, загинули люди, які не змогли вчасно евакуюватися (...), розірвано міста і села, що призвело до екоциду, до величезних екологічних наслідків для України. Вони також залишили жителів кількох міст на північ від греблі без доступу до питної води", - написав директор із продажу компанії Артем Атанасов у листі клієнтам.

Він додав, що холдинг "Сентравіс" має бізнес під назвою "ЕнергоРесурси", який займається подачею води з Дніпра на завод групи.

"Цього тижня до нас на завод приїхали жителі м. Нікополя, які не мають доступу до міської води - щоб прийняти душ, набрати води. У результаті не тільки наше виробництво залишилося водозабезпеченим, а ми ще й змогли надати підтримку людям", - зазначив директор з продажу.

За його словами, наразі на підприємстві встановлюється обладнання та створюється інфраструктура, які допоможуть зберегти цілковиту незалежність від водопостачання з Дніпра. Як очікується, всі необхідні приготування будуть завершені наступного тижня.

"Це слугує додатковим запобіжним заходом для зменшення будь-яких майбутніх ризиків, пов'язаних із водопостачанням. І наступного місяця це дасть нам змогу постачати воду більшій кількості людей, а не тільки використовувати її для нашого виробництва", - наголосив Атанасов.

Він також повідомив, що команда логістики постійно працює над безпекою та оперативною доставкою готової продукції споживачам. Крім того, офіси продажу компанії за кордоном залишаються відкритими та доступними до запитів клієнтів.

"Сентравіс" заснований у 2000 році, входить до десятки найбільших виробників безшовних нержавних труб у світі. Його основні виробничі потужності розташовані в Нікополі (Дніпропетровська обл.). На підприємстві працює понад 1400 осіб.

Підприємство співпрацює з такими компаніями, як BMW, Volkswagen, General Motors, BentelerAutomotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC. Географія поставок перевищує 50 країн світу.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", сервісних і торгових компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени сім'ї Атанасових. У власності Centravis Ltd. перебуває 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".

Теги: #каховська_гес #сентравіс

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