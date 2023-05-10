У Львові стартує 3D-друк навчального корпусу початкової школи

До Львова доправили будівельний 3D-принтер, за допомогою якого надрукують початкову школу №23, за попередніми розрахунками, вона стане найбільшим навчальним закладом у світі, зведеним за допомогою такої технології, повідомили у пресслужбі ініціатора проєкту гуманітарного фонду Team4UA агентству "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні уточнюється, що цей проєкт - перший в Україні, реалізований за допомогою 3D-друку в будівельній галузі. Він покликаний надати доступ до освіти дітям, які постраждали від повномасштабної війни в Україні, а також створити інклюзивний простір для внутрішньо переміщених дітей у Львові.

"Зруйновані (військами країни-агресора Росії під час розв'язаної нею війни проти України - ІФ) школи та інші освітні заклади позбавляють молоде покоління можливості здобути якісну освіту, що може мати негативний вплив на їхнє майбутнє та майбутнє держави. Інноваційні рішення допоможуть подолати цю проблему вже зараз, у рази швидше й ефективніше", - пояснив засновник і голова гуманітарного фонду Team4UA Жан-Крістоф Боні.

Серед переваг технології 3D-друку перед звичайним будівництвом зазначають, зокрема, те, що вона допомагає зводити будівлі в десятки разів швидше і потребує залучення лише двох операторів. Крім того, дає змогу точніше використовувати ресурси, скорочувати витрати на матеріали, а також сприяє гнучкості, свободі дизайнерських рішень та ефективному використанню простору.

"Будівельні 3D-принтери можуть зіграти важливу роль у відновленні інфраструктури України від наслідків повномасштабної війни. З їхньою допомогою відновлення житлових будинків, офісів, заводів, інфраструктури, мостів і багатьох інших споруд може відбуватися набагато швидше, порівняно з будь-яким іншим методом будівництва", - наголосив засновник і генеральний менеджер датської компанії COBOD, світового лідера у сфері розробок 3D-друку в будівництві та технологічного партнера проєкту, Генрік Лунд-Нільсен, слова якого наводяться в повідомленні.

Зі свого боку Боні зазначив, що команда Team4UA планує створити тренінговий центр, доставити в Україну 3D-принтери і навчити українських фахівців відновлювати інфраструктуру України за допомогою нових технологій.

Як повідомлялося, новий навчальний корпус школи у Львові є пілотним проєктом програми HIVE (будівництва шкіл, житлових будинків за допомогою 3D-друку) від Team4UA. Будівельні роботи було розпочато в листопаді минулого року. На першому етапі вдалося закласти фундамент майбутньої школи. Другий етап - власне друк - через масовані ракетні обстріли України російськими військами, брак електропостачання та нестабільні погодні умови було вирішено перенести на весну 2023 року.

Як очікується, будівництво триватиме близько п'яти тижнів і завершиться в червні цього року. Новий корпус школи відкриється для відвідування 100 учнів уже 2024 року.

За концепцією проєкту, навчальний корпус матиме один поверх, де будуть розміщені класні кімнати, учительська, санвузли та хол з інклюзивним простором, здатним прийняти всі категорії учнів, зокрема дітей з особливими потребами.

Ініціатором проєкту виступив гуманітарний фонд Team4UA за підтримки міжнародного технологічного гуманітарного фонду Humanitarian Innovative Technologies (HIT) у партнерстві з Львівською міською радою.

Технологічні партнери проєкту - данська компанія-розробник технології 3D-друку COBOD і будівельна компанія 3DCP Group, яка керуватиме роботою принтера. Архітектурну та інтер'єрну концепцію проєкту створила київська майстерня balbek bureau. Команда архітектурного бюро Ars Longa розробила проєктну документацію та здійснює авторський супровід будівництва.

Цемент для будівництва надала CEMARK, українська компанія, що входить до групи CRH і об'єднує Миколаївцемент, Кам'янець-Подільський та Одеський цементні заводи. 90% необхідних для будівництва матеріалів виготовлені в Україні.

Team4UA - гуманітарний фонд допомоги Україні, створений за підтримки міжнародної гуманітарної організації Humanitarian Innovative Technologies (HIT). Team4UA впроваджує технології у вирішення надзвичайних гуманітарних ситуацій в Україні: від координації гуманітарної допомоги до запуску програми відновлення будинків, шкіл та інфраструктури за допомогою технології 3D-друку.

За даними Міністерства освіти і науки України, в результаті повномасштабного вторгнення в Україні налічується понад дві тисячі пошкоджених і 277 повністю зруйнованих шкіл. Як очікується, впровадження технології 3D-друку допоможе більш швидко та ефективно знизити дефіцит освітньої інфраструктури, а також сприятиме відновленню житла та інфраструктури України в майбутньому.