Объем ипотечного кредитования в Украине в феврале-2023г снизился на 69% - опрос НБУ

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн, что впятеро меньше, чем в феврале 2022 года по числу таких кредитов, и на 69% – по объему, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ему, о выдаче ипотеки сообщили четыре банка. Кредиты преимущественно выдавались в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по кредитам ипотеки в феврале составила 8,3%, тогда как в январе насчитывала 7,5%.

По данным опроса, больше всего кредитов было выдано в Киеве и области – 51 договор на общую сумму 77,5 млн грн (46% всего объема), в Ривненской – 10 договоров на 12,5 млн грн (7%) и Винницкой области – семь договоров на 9,8 млн грн (6%).