Економіка

19:43 01.04.2023

СЕП Нацбанку перейшла на цілодобову роботу на базі нового стандарту

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СЕП Нацбанку перейшла на цілодобову роботу на базі нового стандарту

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України 1 квітня стала функціонувати на новій базі - міжнародного стандарту ISO 20022 і доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень замість колишніх 23 годин, повідомив НБУ в суботу на своєму сайті.

"Сьогодні відбулася одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України. Подібні зміни відбуваються раз на покоління. Упевнений, що це стане потужним поштовхом для майбутнього розвитку і модернізації інформаційних систем українських банків та фінансових установ", - цитуються в релізі слова заступника голови Нацбанку Олексія Шабана.

За його словами, нове покоління СЕП побудоване з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дає можливість здійснювати електронні платежі ще швидше, зручніше та безпечніше. Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів, пояснив заступник голови НБУ.

Він уточнив, що робота в режимі 24/7 передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

Крім того, зазначив Нацбанк, перехід на нове покоління СЕП з урахуванням набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС, наближає приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) і реалізацію функціоналу миттєвих платежів у наступній версії СЕП-4.1, тестування якої учасниками заплановане в 2023 році.

СЕП Національного банку - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в НБУ. СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією - RTGS). Національний банк є оператором і розрахунковим банком системи.

Учасниками СЕП на 1 квітня 2023 року є 65 банків, Державна казначейська служба України, Національний депозитарій України та Національний банк України.

 

 

Теги: #нбу #сеп24

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