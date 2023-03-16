Nemiroff завершить модернізацію Немирівського спиртзаводу у 2024 році, має намір збільшити частку експорту до 70%

Компанія Nemiroff завершить модернізацію Немирівського спиртозаводу, придбаного на приватизаційному аукціоні, 2024 року, потужності підприємства становитимуть 9 тис. дал на місяць, що повністю закриє потреби в харчовому спирті лікеро-горілчаного заводу компанії та дасть змогу реалізовувати частину надлишків на ринку, повідомив CEO Nemiroff Юрій Сорочинський.

"На спиртзаводі ще до війни було розпочато реконструкцію, вона триває. Через війну частина постачальників, підрядників зупинилися, тому терміни завершення робіт зсунулися", - сказав Сорочинський агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Bussiness Wisdom Summit.

Він зазначив, що, якби не було повномасштабного вторгнення РФ, завод уже був би запущений у роботу.

Купівлю додаткових спиртових потужностей на приватизаційних аукціонах компанія не розглядає, додав Сорочинський. "Ми проводимо якісну реконструкцію свого заводу, і його потужностей буде достатньо, щоб забезпечити усі наші плани", - сказав гендиректор.

Сума інвестицій у модернізацію не розголошується.

Під час виступу на Bussiness Wisdom Summit, Сорочинський повідомив, що з кінця лютого і до середини березня 2022 року Nemiroff зупиняв роботу свого однойменного лікеро-горілчаного заводу в Немирові у зв'язку з запровадженням із 24 лютого заборони на продаж міцного алкоголю в Україні. З квітня його дозволили в Києві, а потім і в інших регіонах. Увесь цей час компанія не припиняла відвантаження на експорт. У березні-квітні обсяги експорту вдалося наростити на 32%, сказав CEO, не уточнивши абсолютних цифр.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення компанія змінила модель роботи і стала відвантажувати продукцію зовнішнім контрагентам без відтермінування оплати, яка раніше становила 90-120 днів, залежно від контрактів. "Усі погодилися на такі умови. Це власне дало нам можливість у березні якісно відновлювати процеси відвантаження продукції на експорт", - сказав Сорочинський.

Зростанню продажу компанії на експортних ринках 2022 року сприяли санкції, запроваджені багатьма країнами щодо лікеро-горілчаної продукції, виробленої в РФ, зазначив CEO Nemiroff. Але водночас низка логістичних процесів, за його словами, сповільнилася. "Під час відвантаження продукції на ринок США з травня контейнери їхали 4 місяці. З них 3 місяці вони перебували на території України. У низці країн замістити продукт РФ вдалося швидко, але в деяких можливості, що відкрилися, через логістичні труднощі було використано не повною мірою", - констатував Сорочинський.

Він зазначив, що за 2022 рік частка експорту в загальному обсязі виручки Nemiroff зросла до 40%. Компанія планує довести її до 70%, не скорочуючи обсяг продажу в Україні, сказав Сорочинський, не уточнивши, за який період планується досягнення такого показника.

Обсяг продажу Nemiroff 2022 року становив 2,4 млн 9-літрових кейсів або 2,1 млн дал. Компанія сплатила у вигляді податків за 2022 рік 1,14 млрд грн.

Чистий виторг компанії за 2022 рік зріс на 3,86%, тоді як прибуток зменшився на 109%. Абсолютні цифри виручки і прибутку не розголошуються.

Nemiroff – один із найбільших виробників алкоголю. Має в своєму розпорядженні виробничі потужності в Немирові Вінницької області. Сумарна проєктна потужність розливних ліній заводу становить 120 млн літрів готової продукції за рік. За інформацією Nemiroff, компанія є найбільшим експортером української горілчаної продукції, що займає понад 40% у загальному обсязі продажу на зовнішніх ринках, а також входить до десятки світових постачальників горілки у сегменті Duty Free&Travel Retail. Продаж Nemiroff охоплює майже 80 країн. У Nemiroff працюють 675 співробітників.

Немирівський спиртзавод на приватизаційному аукціоні було придбано ТОВ "ЛВН Лімітед", що входить до складу групи компаній Nemiroff за 55,083 млн грн у 2020 році.