На ринок котеджних містечок України після початку війни вийшли 80 нових проєктів - "ЛУН"

Після початку повномасштабної війни РФ проти України на ринку котеджних містечок країни розпочали продаж 80 нових проєктів, загалом на початок березня 2023 року в продажу - 522 проєкти, свідчать дані порталу "ЛУН".

Згідно з дослідженням порталу, станом на початок березня в продажу представлено 522 котеджні містечка в Україні, тоді як у лютому 2022 року їх налічувалося 681. За даними "ЛУН", 67% котеджних містечок (459) відновили продаж після паузи до початку війни, ще 222 не продаються.

Водночас кількість котеджних містечок, де продаж стартував уже після початку війни, становить 94, найбільше - у Київській (28), Львівській (17), Івано-Франківській (13) областях і в Києві (8). Водночас 80 котеджних містечок, які запустили продаж після 24 лютого 2022 року, нові проєкти.

Як зазначають у "ЛУН", дотепер в Києві та області проєкти котеджних містечок займають 67% усього ринку. На другому місці - Львівська область (12%), далі йдуть Івано-Франківська (6%) та Одеська (4%) області. Водночас майже половина пропозицій котеджних містечок уже завершили будівництво, 47% - проєкти в процесі будівництва, 2% - будівельні роботи зупинено.

В Україні за 2022 рік завершив продаж 31 проєкт. Водночас найбільше в Київській (10) і Львівській (8) областях, а також в Одеській (4), Івано-Франківській (3), Черкаській (2), Запорізькій (2), Вінницькій (1) областях і в Києві (1).

"ЛУН" також проаналізував попит на котеджні містечка, виходячи з відвідуваності відповідних розділів його сайту. Так, із початку поточного року відвідуваність демонструє позитивну динаміку, і в березні становить 41% від довоєнного показника, що є найвищим показником за весь період активних бойових дій.

За даними порталу, найпоширенішими за площею проєктами котеджів у Києві та області є об'єкти площею 101-150 кв. м (34) і до 100 кв. м (23%), у Львові та області - 101-150 кв. м (42%) і 151-200 кв. м (33%).

Згідно з аналітикою "ЛУН", на сьогодні середня вартість 1 кв. м у типовому проєкті котеджного містечка в Києві становить $1040/кв. м, у Київській області - $900/кв. м. У Львові та області ціни незначно нижчі - $1000/кв. м і $820/кв. м відповідно.