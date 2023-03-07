Економіка

15:58 07.03.2023

E-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку з 1 квітня

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E-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку з 1 квітня

Національний банк України надав право електронним резидентам (е-резидентам) відкривати поточні рахунки в банку, реалізувавши норму закону від 6 жовтня 2022 року "Щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Згідно з пресрелізом НБУ у вівторок, поточні рахунки можна буде відкрити виключно через інформаційну систему "е-Резидент" в одному з банків, із яким Міністерство цифрової трансформації України підписало відповідний договір.

У свою чергу банк може закривати поточні рахунки е-резидента на підставі інформації, отриманої із системи "е-Резидент", про припинення його підприємницької діяльності та перераховувати залишок коштів із них на власний рахунок клієнта, відкритий за межами України.

Регулятор додав, що він також уточнив порядок відкриття та закриття рахунків користувачів платіжних послуг. Зокрема, деталізував перелік небанківських надавачів платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки користувачам, і надав право користувачеві подавати заяву про закриття рахунка до надавача платіжних послуг у порядку, визначеному договором.

Цей порядок закріплено постановою правління НБУ від 3 березня №18, яка набирає чинності з 8 березня цього року, окрім норм щодо е-резидентів, які діятимуть з 1 квітня 2023 року - дати набуття чинності зазначеного вище закону.

Теги: #нбу #e_резиденти

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