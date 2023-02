НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan Holding до переліку міжнародних спонсорів війни.

Згідно з повідомленням пресслужби НАЗК, підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес у РФ.

"Для «Ашана» Росія є другим за значенням ринком збуту після Франції. Лише 2020 року російський «Ашан» сплатив $167 млн до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет «Калібр», або 477 тисяч автоматів АК-74. Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжила отримувати ці кошти, за які згодом вбиває українців. Ми хочемо, щоб будь-якій компанії було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має діяти, тому ми внесли «Ашан» до списку міжнародних спонсорів війни", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як повідомлялося раніше, завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde та Bellingcat стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького "Ашана" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у РФ.

За інформацією журналістів, списки товарів, які постачалися на окуповані території нібито як "гуманітарна допомога", насправді складалися з чоловічих шкарпеток, цигарок (які не можуть постачатися як гуманітарна допомога), запальничок та бритв, що ставить під сумнів таку гуманітарну мету допомоги".

Також "Ашан" безпосередньо причетний і до підтримки мобілізації в Росії: компанія збирала і передавала військкоматам всю необхідну інформацію про своїх співробітників, після чого їх вже могли мобілізувати прямо з робочого місця.

Раніше НАЗК вже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Бондюель.

Усі включені до цього списку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group для захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.

Нагадаємо, роль НАЗК у санкційній політиці визначена у Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленої Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.