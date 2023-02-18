"Сентравіс" вивів виробництво на повну потужність, має намір наприкінці місяця офіційно відкрити нове виробництво в Ужгороді

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), що входить до холдингу Centravis Ltd., вивело основне виробництво в Нікополі на повну потужність і має намір наприкінці лютого офіційно відкрити свою філію з випуску труб в Ужгороді.

"Зараз виробництво "Сентравіс" працює на повну потужність. Це дуже цінно, тому ми використовуємо цю можливість максимально. Все обладнання працює, гарячий і холодний цехи діють. Ми виконали виробничий план на січень і маємо оптимістичний прогноз на поточний місяць", - написав директор з продажу (chief sales officer, CSO) Артем Атанасов в листі клієнтам минулої п'ятниці.

За його словами, наприкінці лютого компанія офіційно відкриє нове виробництво в Ужгороді. "Ми фіксуємо інтерес до нашої продукції з боку клієнтів, тому розширення виробництва в цих умови є важливим і необхідним кроком", - зазначив директор із продажу.

Як повідомлялося, холдинг Centravis Ltd. перереєстрував свою материнську компанію в Швейцарії, змінивши кіпрську дислокацію, що допоможе підвищити кредитний рейтинг і залучити довші і дешевші кошти на розвиток виробництва в Україні.

"Сентравіс" планує на початку 2023 року відкрити на Закарпатті спеціалізоване виробництво інструментальних труб для автомобілів.

"Сентравіс" входить до десятка найбільших виробників безшовних нержавіючих труб у світі. У 2022 році компанія реалізувала низку масштабних замовлень для таких світових компаній, як Benteler Automotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC. На підприємстві працює понад 1400 осіб.

Заснований в 2000 році "Сентравіс" - один із найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб. Його виробничі потужності розташовані в Нікополі (Дніпропетровська обл.).

Холдинг Centravis Ltd. створений на базі ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", сервісних і торгових компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Ювіс". Його акціонерами є члени сім'ї Атанасових.

У власності Centravis Ltd. перебуває 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".