Економіка

19:22 15.02.2023

Найприбутковішими банками в 2022 році стали Приват, Укрсиб, Сіті, mono і Райф, найбільш збитковими – Сенс, Укрексім, Укргаз і ПроКредит

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Найприбутковішими банками в 2022 році стали Приват, Укрсиб, Сіті, mono і Райф, найбільш збитковими – Сенс, Укрексім, Укргаз і ПроКредит

Державний ПриватБанк у грудні отримав іще 7,38 млрд грн чистого прибутку, збільшивши його загалом за підсумками 2022 року до 30,25 млрд грн, що майже вдвічі більше за сумарний прибуток (15,31 млрд грн) решти 45 банків, які рентабельно спрацювали торік.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у трійці лідерів також два банки з іноземним капіталом: Укрсиббанк із чистим прибутком 3,53 млрд грн та Сітібанк – 2,82 млрд грн.

Також у п'ятірці найприбутковіших українських банків 2022 року Універсал Банк (mono) – 2,4 млрд грн та Райффайзен Банк – 1,55 млрд грн, хоча останній і зафіксував у грудні збиток 1,25 млрд грн, можливо, через доформування 2,19 млрд грн резервів.

У другій п'ятірці також один держбанк, дві "дочки" іноземних банків і дві фінустанови з українським капіталом: Ощадбанк – 689,8 млн грн, АйБокс Банк – 598,3 млн грн, ОТП Банк – 597,1 млн грн, ІНГ Банк Україна – 415,6 млн грн і банк "Південний" - 408,4 млн грн.

Щодо найбільш збиткових банків минулого року, то ними стали Сенс Банк (раніше Альфа-Банк) власників "Альфа-Груп", що потрапили під санкції, - 6,97 млрд грн і державний Укрексімбанк - 6,89 млрд грн.

Вони могли помінятися місцями, однак у грудні Укрексімбанк зафіксував чистий прибуток 801,5 млн грн, розформувавши 9,35 млрд грн резервів, тоді як Сенс Банк, навпаки, отримав 1,89 млрд збитків.

Значні збитки за минулий рік також показали ще один держбанк - Укргазбанк - 2,76 млрд грн і банк з іноземним капіталом ПроКредит Банк - 1,65 млрд грн, тоді як у Ідея Банк, що йде останнім у цій п'ятірці, чистий збиток становив 649,9 млн грн.

Щодо ранжирування за загальними активами, то якщо не брати до уваги виведені з ринку банки, в першій десятці відбулася лише одна зміна: Сенс Банк опустився з 6-го місця на 9-те: його активи впали зі 125,3 млрд грн до 95 ,3 млрд грн, тоді як у всіх його великих конкурентів у цьому списку вони збільшилися: з 582,9 млрд грн до 737,4 млрд грн у ПриватБанку, що очолює десятку, і з 60,2 млрд грн до 94,8 млрд грн у mono, який її замикає.

Теги: #банки #прибуток

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