За минулий рік "Укроборонпром" виготовив та передав армії у 5-8 разів більше продукції, ніж у 2021 році - речниця

За 2022 рік держконцерн "Укроборонпром" виготовив та передав армії у 5-8 разів більше продукції, ніж у 2021 році, дані про кількість продукції не називаються з міркувань безпеки, повідомила речниця концерну Наталія Сад.

"Ми поки що говоритимемо дуже розмито про обсяги виробництва. Наприклад, за минулий рік ми змогли виготовити і передати до військ у 5-8 разів більше продукції, ніж це було у так званий довоєнний 2021 рік", - сказала Сад на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform у середу.

Вона зазначила, що за певним видом військової техніки та озброєння виробництво у п'ять разів більше, за іншим - у вісім.

"Якщо ми скажемо, що в тому чи іншому напрямі відбулося збільшення виробництва у вісім разів, то спектр підприємств, на які може полетіти ракета, різко звузиться", - пояснила речниця "Укроборонпрому".