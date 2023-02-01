"Прометей" придбав сім тягачів, планує наростити автопарк до 100 одиниць

Група компаній "Прометей" докупила сім нових автотягачів із причепами DAF та напівпричепами Wielton для нарощування своєї транспортної незалежності, найближчим часом вона планує довести кількість зерновозів до 100 одиниць.

Як повідомляється в пресрелізі зернотрейдера, операцію сплачено із коштів кредитної лінії з лімітом у 38 млн грн, виділеної OTП Банком у рамках лізингової програми.

Уточнено, що придбання вантажного транспорту в лізинг дозволило холдингу отримати "довгі" гроші на внутрішньому ринку за їхнього суттєвого дефіциту в умовах воєнної агресії РФ в Україні. Крім того, власний транспорт значно посилить конкурентні позиції "Прометея" та дозволить уникнути нестачі зерновозів, особливо у сезон.

"Поповнення автопарку на умовах лізингу ми розглядаємо як довгострокову інвестицію, вигідну в умовах нестабільної економіки. Дбати про нашу транспортну самостійність ми маємо навіть в умовах воєнного стану. У перспективі ми плануємо мати парк на 200 машин, що повністю задовольняють наші потреби у зернових перевезеннях" , – цитує холдинг заступника керівника сектору корпоративних фінансів Валерія Ступака.

Раніше в червні 2022 року "Прометей" заявив про намір розширити парк вантажних автомобілів-зерновозів до 100 одиниць до кінця року. Станом на вересень-2022 холдинг мав 45 власних зерновозів.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.