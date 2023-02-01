Економіка

12:20 01.02.2023

"Прометей" придбав сім тягачів, планує наростити автопарк до 100 одиниць

2 хв читати

Група компаній "Прометей" докупила сім нових автотягачів із причепами DAF та напівпричепами Wielton для нарощування своєї транспортної незалежності, найближчим часом вона планує довести кількість зерновозів до 100 одиниць.

Як повідомляється в пресрелізі зернотрейдера, операцію сплачено із коштів кредитної лінії з лімітом у 38 млн грн, виділеної OTП Банком у рамках лізингової програми.

Уточнено, що придбання вантажного транспорту в лізинг дозволило холдингу отримати "довгі" гроші на внутрішньому ринку за їхнього суттєвого дефіциту в умовах воєнної агресії РФ в Україні. Крім того, власний транспорт значно посилить конкурентні позиції "Прометея" та дозволить уникнути нестачі зерновозів, особливо у сезон.

"Поповнення автопарку на умовах лізингу ми розглядаємо як довгострокову інвестицію, вигідну в умовах нестабільної економіки. Дбати про нашу транспортну самостійність ми маємо навіть в умовах воєнного стану. У перспективі ми плануємо мати парк на 200 машин, що повністю задовольняють наші потреби у зернових перевезеннях" , – цитує холдинг заступника керівника сектору корпоративних фінансів Валерія Ступака.

Раніше в червні 2022 року "Прометей" заявив про намір розширити парк вантажних автомобілів-зерновозів до 100 одиниць до кінця року. Станом на вересень-2022 холдинг мав 45 власних зерновозів.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #тягач #прометей

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 25.01.2023
"Прометей" докупив два трактори Fendt

"Прометей" докупив два трактори Fendt

17:37 04.01.2023
Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

13:32 28.12.2022
Зернотрейдер "Прометей" із минулого року не отримав відшкодування ПДВ на сотні мільйонів гривень – власник холдингу

Зернотрейдер "Прометей" із минулого року не отримав відшкодування ПДВ на сотні мільйонів гривень – власник холдингу

21:00 27.12.2022
Російське вторгнення завдало зернотрейдеру "Прометей" $50-60 млн збитків, постраждали вісім елеваторів

Російське вторгнення завдало зернотрейдеру "Прометей" $50-60 млн збитків, постраждали вісім елеваторів

18:48 27.12.2022
Україна у 2023 році збере приблизно 40 млн тонн урожаю через нерентабельність вирощування зернових – власник ГК "Прометей"

Україна у 2023 році збере приблизно 40 млн тонн урожаю через нерентабельність вирощування зернових – власник ГК "Прометей"

18:50 23.12.2022
"Прометей" повернув частину елеваторів на півдні, але побоюється їх недозавантаження через скорочення майбутніх урожаїв – власник групи Гороян

"Прометей" повернув частину елеваторів на півдні, але побоюється їх недозавантаження через скорочення майбутніх урожаїв – власник групи Гороян

13:18 05.11.2022
Герої ГК "Прометей": співробітники компанії добровільно вступають до лав ЗСУ

Герої ГК "Прометей": співробітники компанії добровільно вступають до лав ЗСУ

17:55 24.10.2022
Зернотрейдер "Прометей" з початку року не отримав відшкодування ПДВ на 112 млн грн

Зернотрейдер "Прометей" з початку року не отримав відшкодування ПДВ на 112 млн грн

12:12 23.09.2022
ГК "Прометей" наростила автопарк зерновозів до 45 одиниць

ГК "Прометей" наростила автопарк зерновозів до 45 одиниць

15:48 16.09.2022
Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,9%, вказав на ризик ескалації війни Росії в Україні

Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії

Мінекономіки на відміну від Нацбанку зберігає прогноз зростання ВВП в 2023 р. 3,2%

Держава триматиме комунальні тарифи для населення максимально довго

ОСТАННЄ

Внутрішнє виробництво свинини в Україні є прибутковим за ціною до 65 грн/кг, її імпорт наразі не вигідний – голова правління KSG Agro

Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - директор UTG

Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

Окрема закрита процедура закупівель для армії в ProZorro має запрацювати навесні – Свириденко

Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася на третину

Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік

Банки у IV кв.-2022 відзначають зростання загальних обсягів фондування, очікують збереження тенденції у I кв.-2023

Українці через "Дію" замовили на обмін уже понад 300 тис. LED-ламп

Кабмін затвердить бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття з видатками близько 17 млрд грн

НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків, необхідну для співпраці з МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА