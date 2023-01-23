Економіка

14:03 23.01.2023

Ціни на металопрокат у 2022 р. зросли на чверть - УЦСБ

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Ціни на металопрокат у 2022 р. зросли на чверть - УЦСБ

Ціни на металопрокат за підсумками 2022 р. зросли на 26%, повідомила т.в.о. виконавчого директора асоціації "Український центр сталевого будівництва" (УЦСБ) Ганна Гонтаренко.

"Через окупацію виробництв найбільших металургійних комбінатів України ("Азовсталь" та ММК ім. Ілліча), а також значного зростання курсу долара у 2022 році спостерігалося підвищення цін на металопрокат і, відповідно, на металеві конструкції, в яких 2/3 вартості займає прокат. З початку минулого року до травня ціна на більшість позицій сортаменту прокату зросла не менш ніж на 39%. Але вже із серпня ціни на металопрокат почали знижуватися, і за підсумками року його вартість у гривні в середньому збільшилася на 26%", - зазначила вона.

Гонтаренко пояснила, що загалом поточний тренд зниження вартості металопрокату є загальносвітовим і стосується не лише українських виробників сталі, а й європейських.

Щодо попиту, то він упав з початку повномасштабного вторгнення в рази.

"До кінця весни 2022 року виробники металевих конструкцій здебільшого завершували довоєнні замовлення, а виробництва були частково завантажені. Після деокупації частини українських територій спостерігалося невелике збільшення попиту за рахунок відновлення або консервації зруйнованих будівель та споруд", - додала експерт.

За її словами, сьогодні суттєвий вплив на виробників металоконструкцій нестабільно постачає електроенергія, оскільки не всі виробничі процеси можна забезпечити роботою генераторів. Проте компанії знаходять можливості, щоби не зупинятися і своєчасно відвантажувати замовникам продукцію.

"Залежно від можливостей та завантаженості виробництв кожна компанія вибирає для себе оптимальний шлях для продовження роботи за наявних умов. Підлаштовуються під графіки відключення світла, встановлюють генератори для процесів, де це можливо, або переходять на нічні зміни для процесів, що потребують великих витрат електроенергії" , – повідомила голова УЦСБ.

Загалом Гонтаренко позитивно оцінює перспективи галузі, оскільки період відновлення вимагатиме ефективних та швидких за часом рішень, а саме такі здатні надати проєкти на основі металоконструкцій.

"Після перемоги буде тривалий період відновлення та буде потрібна значна кількість металоконструкцій, огороджувальних конструкцій та супутніх матеріалів, а також кваліфіковані послуги з обстеження, проєктування та монтажу для відновлення. І галузь металобудування готова до цього", - заявила вона.

Глава УЦСБ зазначила, що необхідно скористатися шансом і замість зруйнованих об'єктів відбудувати принципово нові – не лише з технічного оснащення, а й із високим рівнем ресурсозбереження та енергоефективності.

"Необхідно вже сьогодні активно розробляти програми відновлення України, зокрема житлових об'єктів та соціальної інфраструктури. Ми також очікуємо зростання попиту на металоконструкції для реалізації проєктів із швидкого відновлення інфраструктурних та комерційних об'єктів", - наголосила експерт.

Теги: #нерухомість #металопрокат #уцсб

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