Рада заборонила гральному бізнесу працювати на "спрощенці"

Верховна Рада у четвер 303 голосами за необхідних 226 ухвалила закон (№8079) про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

"У фінальній редакції від вступає в силу одразу, і з наступного дня весь гральний бізнес перейти на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання", - написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі у четвер.

Як зазначається в пояснювальній записці, за час дії цієї пільги станом на 31 серпня 2022 року на спрощену систему оподаткування перейшли вісім суб'єктів грального бізнесу. При цьому двоє з них, попри активне провадження діяльності, взагалі не сплачували єдиного податку, податку на прибуток, податку на майно в частині земельного податку та ПДВ у 2022 році.

Уточнюється, що серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків після переходу на спрощену систему впала майже удев'ятеро – із 200 тис. грн до приблизно 23 тис. грн за день.

Як повідомлялося, 15 березня ВР дозволила бізнесу на період воєнного стану перейти на єдиний податок 2% з обігом до 10 млрд грн, а потім зняла і це обмеження. За оцінками Железняка, через це держбюджет України отримав лише 1,056 млрд грн доходу від грального бізнесу, хоча перед легалізацією ринку було анонсовано надходження щонайменше 12 млрд грн за рік.