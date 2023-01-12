Економіка

18:58 12.01.2023

Рада заборонила гральному бізнесу працювати на "спрощенці"

2 хв читати

Верховна Рада у четвер 303 голосами за необхідних 226 ухвалила закон (№8079) про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

"У фінальній редакції від вступає в силу одразу, і з наступного дня весь гральний бізнес перейти на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання", - написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі у четвер.

Як зазначається в пояснювальній записці, за час дії цієї пільги станом на 31 серпня 2022 року на спрощену систему оподаткування перейшли вісім суб'єктів грального бізнесу. При цьому двоє з них, попри активне провадження діяльності, взагалі не сплачували єдиного податку, податку на прибуток, податку на майно в частині земельного податку та ПДВ у 2022 році.

Уточнюється, що серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків після переходу на спрощену систему впала майже удев'ятеро – із 200 тис. грн до приблизно 23 тис. грн за день.

Як повідомлялося, 15 березня ВР дозволила бізнесу на період воєнного стану перейти на єдиний податок 2% з обігом до 10 млрд грн, а потім зняла і це обмеження. За оцінками Железняка, через це держбюджет України отримав лише 1,056 млрд грн доходу від грального бізнесу, хоча перед легалізацією ринку було анонсовано надходження щонайменше 12 млрд грн за рік.

Теги: #гральний_бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 17.06.2022
Розвиток грального бізнесу в Україні під час війни

Розвиток грального бізнесу в Україні під час війни

13:31 15.04.2021
Foxbonus в Україні

Foxbonus в Україні

16:08 25.03.2021
Мар'ян Заблоцький: "Я категорично проти послаблення податкових ставок для організаторів азартних ігор"

Мар'ян Заблоцький: "Я категорично проти послаблення податкових ставок для організаторів азартних ігор"

16:02 25.03.2021
Ukrainian Gaming Week знову перенесли

Ukrainian Gaming Week знову перенесли

10:51 09.03.2021
Борис Баум: "Сертифікації автоматів для азартних ігор поки у нас немає і тут ми сподіваємося на міжнародний досвід"

Борис Баум: "Сертифікації автоматів для азартних ігор поки у нас немає і тут ми сподіваємося на міжнародний досвід"

08:05 02.03.2021
Гетманцев: Гральний бізнес уже сплатив три ліцензії на 70 млн грн

Гетманцев: Гральний бізнес уже сплатив три ліцензії на 70 млн грн

16:58 13.08.2020
Тернопільська облрада заборонила гральний бізнес на території області

Тернопільська облрада заборонила гральний бізнес на території області

22:14 11.08.2020
НАЗК направило листа Зеленському щодо закону про гральний бізнес

НАЗК направило листа Зеленському щодо закону про гральний бізнес

12:38 11.08.2020
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

20:18 30.07.2020
Тимошенко: Депутати місцевих органів влади повинні зупинити гральну мафію в Україні

Тимошенко: Депутати місцевих органів влади повинні зупинити гральну мафію в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перевищення лімітів споживання електроенергії спричинило аварійні відключення вже в 9 областях

"Укренерго" зберегла запровадження лімітів споживання на всю добу 11 січня через тривале зростання дефіциту е/е

Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

ОСТАННЄ

ВР прийняла за основу два законопроєкти про пільги для промисловості

Верховна Рада імплементувала стандарти ЄС у сфері водовідведення в Україні

Локальна генерація стане одним із ключових трендів післявоєнної енергетики – заступник міністра енергетики

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ

Рада має намір запровадити електронні акцизи на алкоголь та цигарки

Кабмін доручив місцевим органам влади утилізацію ламп розжарювання в експерименті їхнього обміну на LED-лампи

Виробник "Моршинської" запускає продаж енергетика "Воля" на основі мінеральної води

Перевищення лімітів споживання електроенергії спричинило аварійні відключення вже в 9 областях

США та союзники намагаються визначити стелю цін на російські нафтопродукти - ЗМІ

Середню ціну базової е/е на спотовому ринку на 12 січня в 10 країнах ЄС зафіксовано на рівні нижчому, ніж в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА