Ринок нерухомості в Україні за підсумками трьох кварталів 2022 р. скоротився в 2,7 раза - opendatabot

Нотаріуси завірили 224 тис. договорів з нерухомості за дев'ять місяців 2022 року, що у 2,7 раза менше за аналогічний період 2021 року, повідомила пресслужба opendatabot.

Згідно з пресрелізом, переважна більшість зазначених угод стосується купівлі-продажу квартир та житлових будинків (28%), земельних ділянок чи паїв (38%). Для порівняння: у 2021 році частка договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків становила 36%, земельних ділянок та паїв – 31% від загальної кількості завірених угод.

При цьому купівля квартир та житлових будинків за цей період впала майже у 3,5 раза – з 218 тис. до 63 тис. угод. Провальним виявився другий квартал: з квітня до травня було укладено лише 9,4 тис. договорів. У третьому кварталі ситуація вирівнялася: було оформлено 28,9 тис. угод, що більше, ніж у першому кварталі (25 тис. угод).

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв дещо краща: кількість угод скоротилася лише вдвічі: якщо за три квартали минулого року було засвідчено 183 тис. договорів, то за дев'ять місяців 2022 року – лише 85 тис. У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод упала до 11 тис., у третьому сягнула 37,9 тис.

Як зазначається, стабільно незмінною залишається лише частка договорів, завірених приватними нотаріусами, – 94% від загальної кількості угод.