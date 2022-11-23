Економіка

17:44 23.11.2022

Банківська система зберігає стабільність після ракетних атак у середу - НБУ

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Банківська система зберігає стабільність після ракетних атак у середу - НБУ

Банківська система зберігає стабільність, попри продовження Росією енергетичного терору та черговий масований ракетний обстріл у середу цивільної критичної інфраструктури України, повідомив Національний банк у середу.

Згідно з повідомленням, регулятор підтримує постійний зв'язок із банками та вживає заходів для нормального функціонування банківських установ.

Зазначено, що інформаційні системи, система електронних платежів (СЕП) Нацбанку продовжують працювати, банки підключені до неї та можуть здійснювати платежі клієнтів.

Крім того, платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки працюють у штатному режимі, забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема через банкомати та каси банківських відділень, що працюють.

За оперативною інформацією, станом на 17:00 середи працює понад 1,5 тис. банківських відділень та понад 3,8 тис. банкоматів.

Національний банк наголосив, що він готовий оперативно підкріплювати банки готівкою в разі потреби.

Теги: #нбу

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