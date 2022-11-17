БЦ Forum Group Ukraine повністю автономні

БЦ Forum повністю автономні, повідомила засновниця, членкиня спостережної ради Forum Group Ukraine Ірина Школьник.

"Ситуація з електроенергією та водою потребує швидких рішень. І тут не лише про ефективність людей на робочих місцях. Тут і про те, щоб у кризові моменти співробітники мали можливість прийти в бізнес-центри, щоб елементарно прийняти душ, а їхні діти могли вивчити уроки при світлі. Ми таку можливість даємо і навіть закликаємо не мучитися вдома без світла та води, а пам'ятати, що БЦ Forum – повністю автономні", - повідомила Школьник на сторінці у фейсбуці.

Вона додала, що наразі повністю оптимізовано використання електроенергії, зовнішнє освітлення скоротилося на 80%: використовується лише у нічний час для охорони, у внутрішньому освітленні все замінено на лед-лампи.

"Без потреби нічого не працює (це про електроприлади, адже саме вони з'їдають найбільше. Світло "їсть" не більше ніж 15% від загальної кількості електроенергії, що використовується). Закупили дизельні генератори (цей шопінг я запам'ятаю надовго). Проводимо розмови з орендарями щодо використання кондиціонерів. Закликаємо регулювати опалення, а не вмикати кондиціонери", - додала Школьник.

Окрім того, у БЦ заповнені цистерни та басейни з технічною водою, є великий запас питної води, встановлено біотуалети.

Школьник нагадала, що опалення у БЦ Forum Group повністю автономне і не залежить від центральних енергосистем.

"Часи дійсно непрості. Але ми точно пройдемо і через це. Здається, що вже нічого не зможе нас зломити! Головне піклуватися один про одного", - резюмувала Школьник.

Forum Group – одна з найбільших мереж бізнес-центрів в Україні. Охоплює 11 БЦ класів А і загальною площею 200 тис. кв. м.