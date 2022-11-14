Економіка

13:16 14.11.2022

Планів суттєвих податкових змін на воєнний 2023 рік немає - Гетманцев

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Планів суттєвих податкових змін на воєнний 2023 рік немає - Гетманцев

Відсутність законопроєкту про податкові зміни у пакеті з держбюджетом-2023 була спільною позицією профільного парламентського комітету та уряду, суттєвих податкових змін наступного року не планується, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якихось суттєвих змін у податковій базі у воєнний час, а весь фінансовий 2023 рік ми плануємо як воєнний час, не планується", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев додав, що задоволений припиненням "абсолютно божевільних дискусій" щодо необхідності скасування ЄСВ.

"Я дуже задоволений тим, що ми нарешті "перехворіли" на черговий податковий вірус "10-10-10", цю мутацію вірусу "5-10". Так от, ця "пандемія", породжена маргінальними псевдоекспертами і зараженими ними деякими посадовими особами, нас залишила", - наголосив голова комітету.

За його словами, із пропозицій, які він підтримує - індексація окремих податків та зборів.

"Індексація проводитиметься, і прив'язку абсолютних ставок, наприклад, до мінімальної заробітної плати, я повністю підтримую! Я вважаю, що це нормальна річ, і її потрібно робити або до мінімальної заробітної плати, або до індексу інфляції. Я гадаю, що ми це зробимо в одному з наступних законопроєктів. Це не принципова, а технічна річ, яка є необхідною", - пояснив Гетманцев.

Коментуючи рекомендацію місії МВФ утримуватись від заходів, що скорочують податкові надходження, голова комітету зазначив, що також вважає пільги злом, але не заперечує їх повністю, оскільки в деяких випадках вони можуть бути меншим злом, ніж їх відсутність.

Як такі приклади він назвав індустріальні парки, заявивши про стратегію стимулювання розвитку промисловості та переробки.

"Саме тому підтримуємо індустріальні парки і тому ми плануємо зареєструвати цього тижня законопроєкт про підтримку промисловості в умовах воєнного стану. Ми хочемо дати їй можливість завозити обладнання без ПДВ, не відволікати кошти з бізнесу", - повідомив голова комітету.

За його словами, законопроєкт не має значних фіскальних втрат для бюджету, а є відкладений ефект сплати ПДВ.

Говорячи про пропозиції економічного департаменту Офісу президента запровадити нульову ставку на експорт зерна, Гетманцев висловив думку, що утримався б від такого рішення на етапі воєнних дій.

"Я не впевнений у їхній правильності саме зараз. Оскільки, з одного боку, підтримувати аграріїв програмою 5-7-9% або іншими програмами, а з іншого боку - позбавляти їх права на відшкодування кредиту - мені здається, що це вдарить по дрібних аграріях і призведе до монополізації аграрного сектору, а не до суттєвого збільшення надходжень до бюджету. Переконаний, що цю пропозицію можна розглянути у комплексі із захистом інтересів малих та середніх фермерів", - зазначив голова комітету.

Теги: #податкова #гетманцев

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