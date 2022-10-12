Економіка

18:37 12.10.2022

Потреби України в додатковому фінансуванні у 2023 році $3,5 млрд на місяць - глава Мінфіну

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Потреби України в додатковому фінансуванні у 2023 році $3,5 млрд на місяць - глава Мінфіну

Україна в умовах війни потребує продовження масштабного фінансування дефіциту держбюджету, 2023 року він оцінюється у $3,5 млрд на місяць, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні 11 жовтня.

"На сьогодні ми спостерігаємо поступове відновлення економіки України, проте в умовах активних бойових дій для нас надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ для забезпечення стабільності фінансової системи. Потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають $3,5 млрд", - наводить його слова пресслужба Мінфіну у середу.

Марченко наголосив, що подальша співпраця з МВФ є одним із найважливіших пріоритетів для України.

На зустрічі з директором-розпорядником Фонду Крісталіною Георгієвою глава Мінфіну обговорив можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України у 2023 році, а на зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером Марченко висловив сподівання на визначення сторонами умов для запуску нової програми співпраці в найближчому майбутньому.

Цієї середи в рамках зборів МВФ і СБ заплановано друге засідання круглого столу міністрів щодо підтримки України за участю керівників міжнародних фінансових організацій Георгієвої та Девіда Малпасса. На ньому обговорюватимуться потреби країни у фінансуванні, пріоритети підтримки основних послуг під час війни, а також проєкти з пріоритетного відновлення та реконструкції, які можна швидко розпочати.

Перше засідання такого круглого столу відбулося на весняних зборах МВФ та СБ 21 квітня. На ньому було заявлено про щомісячну потребу України у $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць.

Теги: #бюджет #марченко #мінфін #держборг

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