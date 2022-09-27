Економіка

12:17 27.09.2022

Український бізнес із виробництва преміум-ванн переїде з Києва до Європи – підприємець Хмельницький

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Український бізнес із виробництва преміум-ванн переїде з Києва до Європи – підприємець Хмельницький

Український бізнес із виробництва преміальних ванн, 50% у якому належить підприємцю Василю Хмельницькому, пристане на пропозицію іноземного інвестора, який за свої кошти перевезе команду та виробництво з Києва до Європи, повідомив Хмельницький на фейсбук-сторінці.

"Там вони будуть виробляти та продавати товар, а прибуток з інвестором ми ділимо 50/50", - написав він.

За його словами, у 2014 році, після початку війни, компанія здійснила релокацію до Києва з Донецька, де мала великий бізнес із випуску ванн (обіг понад $20 млн, заробіток близько $2 млн), зокрема експортувала їх по всьому світу, проте частина обладнання, без якої неможливо було відновити виробництво, залишилася у Донецьку.

"Коли ми познайомилися (два роки тому), я побачив, що це потужна крута команда з унікальним досвідом, яка має пул клієнтів і сильний попит на їхній продукт. Вони запропонували мені партнерство. Рік ми готували стратегію і план, і коли все було готово, я викупив 50% бізнесу", - написав підприємець, додавши, що інвестував кошти в обладнання, якого бракувало, і бізнес запрацював у 2021 році.

Проте, зазначає він, з 24 лютого бізнес знову зупинився, але зберіглася команда, і після обговорення подальших кроків було прийнято пропозицію інвестора щодо переїзду за кордон як компромісну за нинішніх умов.

"У цьому випадку команді краще виїхати за кордон, відкрити там виробництво, щоб зберегти команду, почати заробляти кошти та набувати досвіду. А коли війна закінчиться – повернутися до України, відкрити свою філію і вже з новими обігами та досвідом завойовувати ринок в Україні, створювати робочі місця", - вважає Хмельницький.

Підприємець також пояснив, чому довелося відмовитися від варіанта спроби отримати до 60 млн грн кредиту під 5-7-9% для запуску виробництва в Україні.

"Навіть якщо візьмеш дешевий кредит, але не буде збуту та доходів, він стає проблемою. Ніхто не знає, коли війна закінчиться і почнеться попит на такі товари. Якщо ситуація не покращиться у найближчі пів року, то на рахунках буде 0 і буде ще кредит, який потрібно виплачувати. Так компанія швидко збанкрутує", - написав підприємець.

Неприйнятним він назвав і варіант закриття бізнесу та продажу обладнання, зазначивши, що в цьому випадку це програш, "бо для підприємців рух уперед - це стиль життя".

Василь Хмельницький – засновник холдингу UFuture, що поєднує його бізнес- та соціальні проєкти. Має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, поновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінено в $500 млн Загальна капіталізація бізнесів, які вона інвестувала, становить до $1 млрд.

 

Теги: #бізнес #хмельницький #ufuture

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