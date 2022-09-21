Економіка

15:32 21.09.2022

План докапіталізації Альфа-Банк Україна на $1 млрд передбачає можливі $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу в 2023 р. – голова наглядової ради

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План докапіталізації Альфа-Банк Україна на $1 млрд передбачає можливі $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу в 2023 р. – голова наглядової ради

Сума запропонованої докапіталізації Альфа-Банк Україна у $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування, заявив голова наглядової ради Роман Шпек.

"За нашими спостереженнями та оцінками ситуації у клієнтів, Альфа-Банк Україна може знадобитися $500-600 млн протягом наступного року для підтримки стабільно високих нормативів адекватності капіталу. Але все залежить від розвитку ситуації на фронті, стану економіки, доходів українців, стану активів клієнтів", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Шпек зазначив, що банк залишається операційно прибутковим, а його збитки пов'язані з додатковим резервуванням, тому у разі покращення ситуації та розформування резервів сьогоднішні кошти на підтримку капіталу можуть бути у майбутньому також спрямовані на кредитування.

"Нас визнали системно важливим, і ми хочемо залишитися системно важливим і у повоєнному відновленні країни та її економіки. А для того, щоб кредитувати, потрібен капітал, а не лише технічна відповідність нормативам", - зазначив він.

На думку голови наглядової ради Альфа-Банк Україна, проблема доформування резервів та дотримання нормативу достатності капіталу через розв'язану РФ повномасштабну війну постане перед більшістю банків в Україні.

Шпек заявив, що у разі реалізації на практиці докапіталізації на $1 млрд, банк зможе взяти участь у фінансуванні пріоритетних проєктів, встановлених урядом.

Голова наглядової ради також наголосив, що ключовою метою докапіталізації є не зняття санкцій з акціонерів, а розвиток банку та його колективу.

"З огляду на інсинуації навколо цієї теми, хотів би зазначити, що наші акціонери жодною мірою не висувають інвестування $1 млрд в Україну як умову зняття з них персональних санкцій, про що чітко комунікують регуляторним органам. Тому розмови про "купівлю індульгенції" не мають жодних підстав", – сказав Шпек.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Його чистий збиток за підсумками січня-липня 2022 року становив 3,52 млрд грн. На фінрезультат банку вплинули відрахування до резервів на рівні 8,357 млрд грн.

За даними фінустанови, його найбільшими акціонерами на сьогодні опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмичова, що потрапили під санкції), Михайло Фрідман (32,86%) і Петро Авен (12, 4018%), а також UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%) та "Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань" (3,8736%). Болгарський ексміністр фінансів, виконавчий директор Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічний радник Єврокомісії Симеон Дянков, за погодженням з НБУ, є довіреною особою Нацбанку з пакетів Косогова, Фрідмана та Авена, які також потрапили під санкції.

На початку червня Дянков повідомив про роботу банку з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію за рахунок субординованого боргу на $1 млрд із коштів окремих його акціонерів, що потрапили під санкції.

Лідер правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Forbes Україна" минулого тижня заявив, що Альфа-Банк Україна потребує докапіталізації на $1 млрд, і якщо актив націоналізувати, то цю суму доведеться заплатити державі.

Теги: #альфа_банк #шпек

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