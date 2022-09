Апеляційний суд в Україні постановив передати 40,19% акцій Полтавського ГЗК колишнім акціонерам - Ferrexpo

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc повідомила про програш в апеляції у судовому спорі з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій її найбільшого українського активу - Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).

"Наразі компанія отримала рішення суду апеляційної інстанції за позовом, в якому йдеться, що договір купівлі-продажу акцій, підписаний у 2002 році, є недійсним, і 40,19% акцій ПГЗК мають бути передані заявникам", - йдеться у біржовому повідомленні Ferrexpo у вівторок.

Компанія нагадала, що у першій інстанції у травні 2021 року вона виграла, і заявила, що продовжить захищати свої інтереси та інтереси своїх акціонерів і вивчає всі варіанти, включаючи право на оскарження цього рішення в українському Верховному Суді.

"На підставі подробиць судового рішення, наданих апеляційним судом, керівництво вважає, що Ferrexpo має вагомі аргументи для захисту своєї позиції", - уточнюється в релізі.

Як повідомлялося, у 2002 році чотири компанії-нерезиденти, які входять до групи VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service), продали належні їм сукупно 40,19% акцій ПГЗК особам, пов'язаним із нинішніми власниками комбінату, - компаніям Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited. Потім було проведено декілька додаткових емісій, у результаті яких та серії інших перепродажів, а також примусового викупу акцій у міноритаріїв у рамках процедури squeeze-out єдиним акціонером ПГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі.

У 2005 році чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу і проведення додаткових емісій. При цьому Gilson домагалася відновлення своєї частки в ПГЗК у 6,59%, Emsworth та Calefort - по 12,14%, Trimcroft Services - 9,32. Вищий господарський суд України в лютому 2015 року підтримав ухвалене раніше рішення Верховного Суду країни та позицію ПГЗК у корпоративному спорі, який тривав близько 10 років, відмовивши позивачам.

Однак наприкінці 2020 року зазначені колишні акціонери ПГЗК знову оскаржили цю угоду в українському суді.