Економіка

19:25 19.09.2022

Лондонський арбітраж підтвердив законність bail-in євробондів ПриватБанку під час його націоналізації - банк

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Лондонський міжнародний арбітражний суд (LCIA) 13 вересня 2022 року остаточно вирішив арбітражні провадження щодо законності включення єврооблігацій ПриватБанку до процедури bail-in – примусової конвертації зобов'язань за облігаціями в акції з подальшим викупом усіх акцій державою за 1 грн під час націоналізації – на користь банку, повідомляє фінустанова.
"Завдяки успіху в повному захисті від позовних вимог, ПриватБанк був звільнений від будь-яких зобов'язань зі сплати основної суми або будь-якої додаткової сплати відсотків за будь-яким із чотирьох кредитів, щодо яких було проведено процедуру bail-in", – наголошується в пресрелізі банку в понеділок.
Фінустанова наголошує, що всі позовні вимоги до неї були повністю відхилені, що сумарно дало змогу заощадити понад $1 млрд.
Банк нагадав, що з листопада 2017 року був залучений у розпочаті проти нього арбітражні провадження LCIA щодо єврооблігацій, випущених у 2010-му та 2013 році через спеціальну британську компанію (SPV) Credit Finance Plc, яка, у свою чергу, надавала банку кредити.
У грудні 2016 року в рамках націоналізації ПриватБанку за чотирма кредитами Credit Finance Plc на загальну суму $595 млн було проведено процедуру bail-in, у результаті якої за українським законодавством усі зобов'язання банку перед Credit Finance були повністю погашені.
В арбітражних провадженнях позивачі (Credit Finance разом із Madison Pacific Trust, довірчим управителем за облігаціями) заявляли, що процедура bail-in не була чинною відповідно до англійського права як права, яким регулюються кредитні договори та облігації, і що банк залишається зобов'язаним сплатити повністю основну суму та суму нарахованих відсотків.
Банк, у свою чергу, представив дві лінії захисту. Зокрема, у рамках першої йшлося про визнання законності bail-in Банком Англії. У рамках другої кредитні договори не могли бути звернені до примусового виконання за англійським правом, оскільки на них у різних контекстах впливали питання незаконності, пов'язані із колишніми власниками банку та пов'язаними з ними компаніями. Останню лінію захисту арбітражний суд прийняв у червні 2019 року, дозволяючи банку не сплачувати жодних сум за зобов'язаннями з облігацій, пов'язаними з його колишніми власниками. Згодом 4 травня 2021 року Банк Англії оголосив своє рішення про визнання процедури bail-in.
Після цього 3 вересня 2021 року арбітражний суд виніс остаточні арбітражні рішення за арбітражними провадженнями, які передбачали відхилення всіх позовних вимог проти банку та підтвердження, що банк не має жодних зобов'язань з виплати основної суми та відсотків перед позивачами за кредитними договорами.
ПриватБанк у релізі відзначив суттєвий внесок своїх адвокатів та команд зовнішніх юридичних радників Quinn Emanuel та "Астерс" у досягнення цього істотного успіху.

Теги: #приватбанк #арбітраж

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