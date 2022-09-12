Попит на шкільні товари в липні-серпні скоротився на третину, зріс після 1 вересня - "Епіцентр"

Попит на шкільні товари в липні-серпні скоротився на третину порівняно з 2021 роком і перевищив минулорічні показники лише після 1 вересня, повідомила пресслужба мережі ТЦ "Епіцентр".

За її даними, через побоювання про можливе загострення воєнної ситуації 24 серпня продаж шкільних товарів цього дня просів на 80% порівняно з 2021 роком. Натомість наступними вихідними попит почав відновлення, а напередодні 1 вересня продаж досяг рівня минулого року.

"Статистика продажу шкільного ярмарку дозволила нам дуже чітко простежити тенденції та настрої українських батьків та кількість дітей, які залишилися або повернулися в Україну. Загалом попит у липні та серпні скоротився в середньому на третину. Сформувався відкладений попит, який почав реалізовуватись лише після початку навчального року", - пояснила керівник напряму "Деко" мережі "Епіцентр" Анна Бондарєва.

"Епіцентр" зазначає, що на вихідних після 1 вересня продаж канцелярії різко зріс: на 200% - у суботу, 3 вересня, на 130% - у неділю. Позитивна динаміка зберігалася весь наступний тиждень - продаж зростав щодня на 30-50% до минулого року: на 153% - у суботу, 10 вересня, на 76,4% - у неділю.

Лідерами із продажу шкільних товарів серед регіонів стали Київ, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Натомість Одеса, де традиційно фіксувалися високі показники продажу, цьогоріч продемонструвала низький попит на товари для школи.

За словами Бондарєвої, цього року, з урахуванням воєнної агресії РФ в Україні, змінилася і структура продажу: у шкільних списках з'явилися теплі шкарпетки, пледи, пляшки для води тощо.

"У відповідь на нинішні реалії та необхідність часто перебувати в бомбосховищах, школи й надалі трансформуватимуть навчальний процес. З досвіду попередніх пандемічних років ми знаємо, що нашим школам потрібно багато часу, щоб адаптуватися до нових реалій", - зазначила вона.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на 24 лютого 2022 року мережа налічує 80 ТЦ "Епіцентр" та гіпермаркетів "Нова лінія" в Україні.

За час російсько-української війни дощенту знищено три торгові центри у Чернігові, Бучі, Маріуполі. Частина об'єктів мережі призупинила роботу через близькість бойових дій, деякі перебувають на тимчасово окупованій території.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).