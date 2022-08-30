НБУ не вживатиме заходів впливу до небанківських фінустанов у районі військових дій або на окупованих територіях

Національний банк України (НБУ) актуалізував вимоги до надання фінансової звітності небанківськими фінансовими установами, небанківськими фінансовими групами, учасниками платіжного ринку, колекторськими компаніями та юридичними особами, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

Так, НБУ не вживатиме заходів впливу за ненадання фінансової звітності, а також іншої інформації та документів (включно з їх наданням на запит або письмову вимогу регулятора) за умови, що такі порушення були допущені установами, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, включених до затвердженого Кабміном переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення військових дій, або ці особи перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) (далі – Перелік).

Відповідне рішення регулятор ухвалив на виконання вимог закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектора у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні" від 27 липня 2022 року.

Зазначені правила діятимуть протягом усього терміну внесення тієї чи іншої територіальної громади до Переліку та протягом трьох місяців після її вилучення зі списку.

Решта учасників ринку небанківських фінансових послуг зобов'язана подавати звітність, а також іншу інформацію та документи регулятору в межах термінів, встановлених законодавством України.

Про це йдеться у постанові правління Національного банку України від 30 серпня 2022 року №195 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39", яка набирає чинності 31 серпня 2022 року.