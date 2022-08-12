Економіка

14:57 12.08.2022

Бюджетний комітет Ради погодив збільшення видатків на оборону та підтримку економіки

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Бюджетний комітет Ради погодив збільшення видатків на оборону та підтримку економіки

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив внесення змін до державного бюджету України шляхом збільшення видатків на оборону та підтримку економіки, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Комітет розглянув законопроєкт №7644, у якому пропонуються зміни до закону України про державний бюджет. Зокрема, в законопроєкті пропонується збільшити бюджетні призначення на 270 180,9 млн грн за такими напрямами: забезпечення національної безпеки та оборони – на 269 454,9 млн грн (Міноборони – 241 162,7 млн грн, МВС – 22 855,2 млн грн, СБУ – 2 458,7 млн грн, Держспецзв’язку – 425 млн грн, Управління державної охорони – 197,2 млн грн, Служба зовнішньої розвідки – 139,3 млн грн)", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Гончаренка, законопроєкт №7644 також передбачає поповнення резервного фонду – на 715,7 млн грн для Міністерства фінансів України. 

Теги: #бюджет #зміни

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