Економіка

20:18 26.07.2022

"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

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"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

НАК "Нафтогаз України" оголосив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати за ними.

"Сьогодні, 26 липня 2022 року, минув термін виплат НАК Нафтогаз власникам єврооблігацій", - йдеться в оприлюдненому у вівторок увечері пресрелізі компанії.

У НАК нагадали, що Кабінет міністрів України 21 липня, діючи як загальні збори акціонерів, зобов'язав посадових осіб компанії погоджувати з ним будь-які угоди щодо єврооблігацій.

В офіційному листі уряду компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики та негативні наслідки для "Нафтогазу" та країни у разі "жорсткого дефолту" щодо них.

За даними НАК, у свою чергу Кабмін не надав посадовим особам компанії дозволу виконати зобов'язання перед власниками єврооблігацій із здійснення необхідних платежів для сплати основної суми та відсотків (за випуском 2022), а також відсотків (за випуском 2024 року).

"Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями  НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - резюмується у пресрелізі.

Як повідомлялося, зараз на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,62. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

 

 

Теги: #нафтогаз #дефолт #єврооблігацій

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