Економіка

15:26 19.07.2022

Харківська ТЕЦ-5 завершила підготовку до опалювального сезону

2 хв читати
Харківська ТЕЦ-5 завершила підготовку до опалювального сезону

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" завершило основні роботи з підготовки обладнання до опалювального періоду 2022-23 рр., повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"Ремонтна кампанія цього року, як завжди, проводилася планомірно, попри складнощі воєнного стану в країні. Ні на мить не припиняється пошук палива, зокрема резервного, для забезпечення стійкості роботи теплоцентралі", - йдеться у документі.

За словами голови правління ПрАТ "Харківської ТЕЦ-5" Олександра Мінковича, підприємство не припиняє подачу теплоносія та генерацію електроенергії для міста, незважаючи на обстріли та високі ціни на газ.

"Водночас і для Об'єднаної енергосистеми України Харківська ТЕЦ-5 є постачальником важливих допоміжних послуг, таких як РПЧ (резерв підтримки частоти) та ДП РЗ (резерв заміщення). Усвідомлення відповідальності за благополуччя харківської громади та енергетичну безпеку країни дає сили працювати в рази активніше", - заявив процитований пресслужбою Мінкович.

Він зазначив, що ТЕЦ-5 повністю контролює всі процеси забезпечення Харкова теплом та світлом під час підготовки до осінньо-зимового періоду.

Водночас голова правління висловив сподівання на розуміння та підтримку держави у ключовому питанні забезпечення резервним паливом однієї з найбільших теплоцентралей країни.

Мінкович також поінформував, що війна розширила ще один, соціальний напрям діяльності та створила на підприємстві гуманітарний хаб. Наразі станція вже відправила понад 100 тонн гуманітарної допомоги за рахунок залучених та власних коштів мешканцям регіону, українським військовим та медикам.

Як повідомлялося, Нацкомісія із держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 28 червня погодила граничну ціну електроенергії для її виробників з газу та/або мазуту на рівні 5 674 грн/МВт-год.

"Представники Міненерго, НКРЕКП, НЕК "Укренерго" за результатами розрахунків, з урахуванням ціни на газ 24 571 грн/куб. м, погодилися, що для покриття собівартості виробництва електроенергії для енергогенерувального обладнання, основним проєктним паливом якого є газ та/або мазут, гранична ціна пропозиції на ДП РЗ (допоміжна послуга із резервів заміщення – Інтерфакс-Україна) має становити 5 674 грн/МВт-год без ПДВ", - пояснюється в обґрунтуванні відповідної постанови НКРЕКП.

Повна назва постанови - "Про погодження змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третичне регулювання)".

Теги: #харків #тец #опалювальний_сезон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:20 19.07.2022
У Харкові затримано громадянина, який перебував у розшуку за сприяння вчиненню теракту

У Харкові затримано громадянина, який перебував у розшуку за сприяння вчиненню теракту

17:31 18.07.2022
Україна за можливості переобладнає антрацитові ТЕЦ на газове вугілля - міністр

Україна за можливості переобладнає антрацитові ТЕЦ на газове вугілля - міністр

08:17 18.07.2022
У результаті ворожих обстрілів спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, його не можуть гасити через небезпеку для життя особового складу

У результаті ворожих обстрілів спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, його не можуть гасити через небезпеку для життя особового складу

08:01 18.07.2022
Харків зазнав ракетної атаки, пошкоджено дві багатоповерхівки

Харків зазнав ракетної атаки, пошкоджено дві багатоповерхівки

22:12 17.07.2022
Окупанти обстріляли Печеніги, один мирний житель загинув, один поранений

Окупанти обстріляли Печеніги, один мирний житель загинув, один поранений

12:43 15.07.2022
Нічні ворожі удари по Харкову було завдано, ймовірно, з С-300 - поліція

Нічні ворожі удари по Харкову було завдано, ймовірно, з С-300 - поліція

07:51 15.07.2022
Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

Харків знову зазнав нічних ракетних ударів, пошкоджено навчальні заклади

07:19 15.07.2022
Начальниця Вовчанського відділу освіти добровільно пішла на співпрацю з окупантами, їй заочно оголошено про підозру

Начальниця Вовчанського відділу освіти добровільно пішла на співпрацю з окупантами, їй заочно оголошено про підозру

21:00 14.07.2022
Понад 30% об'єктів ЖКГ та інфраструктури вже підготовлено до опалювального сезону - Чернишов

Понад 30% об'єктів ЖКГ та інфраструктури вже підготовлено до опалювального сезону - Чернишов

08:24 14.07.2022
У Харкові в результаті ворожої ракетної атаки частково зруйновано депо метрополітену та підприємства

У Харкові в результаті ворожої ракетної атаки частково зруйновано депо метрополітену та підприємства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Українському агросектору потрібно 80-90 млрд грн для виконання осінніх польових робіт – голова ВАР

ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

Мирний договір із Росією можливий виключно на умовах України — Ахметов

ОСТАННЄ

Збитки інфраструктурі Бучі від війни оцінюють у $191 млн – KSE

Орендні ставки в ТРЦ суттєво зменшилися з початку воєнних дій - UTG

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Керівник ФДМ: ОГХК – найбільш реальний великий об'єкт для продажу до завершення воєнного стану

"Метінвест Діджитал" під час війни змістив фокус зі стратегічного розвитку на операційну підтримку бізнесу - СЕО

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

Пріоритетом у повоєнних держзакупівлях буде швидкість замість економії - СЕО "Прозорро"

"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Оновлений закон переведе велику приватизацію на "Прозорро" без радників та прискорить малу – керівник ФДМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА