Харківська ТЕЦ-5 завершила підготовку до опалювального сезону

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" завершило основні роботи з підготовки обладнання до опалювального періоду 2022-23 рр., повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"Ремонтна кампанія цього року, як завжди, проводилася планомірно, попри складнощі воєнного стану в країні. Ні на мить не припиняється пошук палива, зокрема резервного, для забезпечення стійкості роботи теплоцентралі", - йдеться у документі.

За словами голови правління ПрАТ "Харківської ТЕЦ-5" Олександра Мінковича, підприємство не припиняє подачу теплоносія та генерацію електроенергії для міста, незважаючи на обстріли та високі ціни на газ.

"Водночас і для Об'єднаної енергосистеми України Харківська ТЕЦ-5 є постачальником важливих допоміжних послуг, таких як РПЧ (резерв підтримки частоти) та ДП РЗ (резерв заміщення). Усвідомлення відповідальності за благополуччя харківської громади та енергетичну безпеку країни дає сили працювати в рази активніше", - заявив процитований пресслужбою Мінкович.

Він зазначив, що ТЕЦ-5 повністю контролює всі процеси забезпечення Харкова теплом та світлом під час підготовки до осінньо-зимового періоду.

Водночас голова правління висловив сподівання на розуміння та підтримку держави у ключовому питанні забезпечення резервним паливом однієї з найбільших теплоцентралей країни.

Мінкович також поінформував, що війна розширила ще один, соціальний напрям діяльності та створила на підприємстві гуманітарний хаб. Наразі станція вже відправила понад 100 тонн гуманітарної допомоги за рахунок залучених та власних коштів мешканцям регіону, українським військовим та медикам.

Як повідомлялося, Нацкомісія із держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 28 червня погодила граничну ціну електроенергії для її виробників з газу та/або мазуту на рівні 5 674 грн/МВт-год.

"Представники Міненерго, НКРЕКП, НЕК "Укренерго" за результатами розрахунків, з урахуванням ціни на газ 24 571 грн/куб. м, погодилися, що для покриття собівартості виробництва електроенергії для енергогенерувального обладнання, основним проєктним паливом якого є газ та/або мазут, гранична ціна пропозиції на ДП РЗ (допоміжна послуга із резервів заміщення – Інтерфакс-Україна) має становити 5 674 грн/МВт-год без ПДВ", - пояснюється в обґрунтуванні відповідної постанови НКРЕКП.

Повна назва постанови - "Про погодження змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третичне регулювання)".